Хаджикадунич: Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть

«Хочу ли я вернуться в Россию, в "Ростов"? На данный момент, абсолютно нет. Так мне подсказывают инстинкты. Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть.
Никаких контактов с представителями "Ростова" у меня нет. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне всё равно. Я фокусируюсь только на игре за "Мальмё" и сборную Боснии», — приводит слова Хаджикадунича Expressen.
Защитник в марте воспользовался правом приостановки контракта, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.
Срок арендного соглашения с «Мальмё» истекает в конце 2022 года.