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    Хаджикадунич: Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть

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    Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, на правах аренды выступающий за «Мальмё», заявил, что не хочет возвращаться в российский клуб.

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    «Хочу ли я вернуться в Россию, в "Ростов"? На данный момент, абсолютно нет. Так мне подсказывают инстинкты. Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть.

    Никаких контактов с представителями "Ростова" у меня нет. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне всё равно. Я фокусируюсь только на игре за "Мальмё" и сборную Боснии», — приводит слова Хаджикадунича Expressen.

    Защитник в марте воспользовался правом приостановки контракта, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.

    Срок арендного соглашения с «Мальмё» истекает в конце 2022 года.

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