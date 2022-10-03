Хаджикадунич: Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, на правах аренды выступающий за «Мальмё», заявил, что не хочет возвращаться в российский клуб.

«Хочу ли я вернуться в Россию, в "Ростов"? На данный момент, абсолютно нет. Так мне подсказывают инстинкты. Я не хочу возвращаться в Россию, учитывая, как это будет выглядеть.

Никаких контактов с представителями "Ростова" у меня нет. Я не общаюсь с ними, и, честно говоря, мне всё равно. Я фокусируюсь только на игре за "Мальмё" и сборную Боснии», — приводит слова Хаджикадунича Expressen.

Защитник в марте воспользовался правом приостановки контракта, которое ФИФА предоставила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ.

Срок арендного соглашения с «Мальмё» истекает в конце 2022 года.