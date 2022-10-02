Хави: В первом тайме мы были хороши, а во втором сбавили обороты

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал победу над «Мальоркой» (1:0) в матче 7-го тура чемпионата Испании.

«Очень сложный матч. Три очень важных очка, особенно после перерыва. В таких матчах, если не забиваешь второй, все может стать куда сложнее. Мы проявили терпение и спокойствие.

Всегда трудно атаковать при такой системе соперника. Мало пространства, нужно быть очень аккуратным. Было тяжело. В первом тайме мы были хороши, а во втором сбавили обороты. Так нельзя. Мы должны забивать второй и быть амбициознее», — цитирует Хави Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» набрала 19 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице Примеры, правда у «Реала» (18 очков) есть игра в запасе.