«Наполи» — «Торино»: счет 3:1, обзор голов

одержал четвертую победу подряд в матче 8-го тура чемпионата Италии. Дома команда Лучано Спаллетти победила3:1.

Хозяева ушли в отрыв благодаря дублю, который оформил Андре Ангиссаю. Ближе к концу первого тайма Хвича Кварацхелия забил третий мяч в игре и свой пятый в сезоне.

Еще до перерыва «быки» смогли немного размочить счет. Антонио Санабрия из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Серия А. 8-й тур Наполи — Торино 3:1 (3:1, 0:0) Голы: 1:0 — 6 Замбо-Ангисса, 2:0 — 12 Замбо-Ангисса, 3:0 — 37 Кварацхелия, 3:1 — 43 СанабрияНаполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 81), Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 62), Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68), Кварацхелия (Элмаз, 80), Распадори (Симеоне, 62)Торино: Милинкович-Савич, Синго (Карамо, 85), Родригес (Схюрс, 85), Джиджи, Буонджорно, Лазаро (Айна, 74), Линетти (Адопо, 74), Миранчук (Радонич, 69), Влашич, Лукич, СанабрияПредупреждения: Синго (70), Лукич (73)Удаление: Юрич (73)

У «Наполи» 20 очков. Они лидирует в таблице Серии А. «Торино» с 10 баллами занимает 9-е место.