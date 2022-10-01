«Эмполи» — «Милан»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

Счет был открыт на 79-й минуте. После вброса мяча из аута, Леау собрал вокруг себя трёх игроков «Эмполи». Боковым зрением полузащитник нашёл в штрафной Анте Ребича и отдал ему пас. Вышедшему на замену футболисту оставалось лишь поразить пустые ворота «Эмполи».

На второй добавленной минуте Недим Байрами сравнял счет. Полузащитник отличился со стандарта, назначенного за фол на нем у штрафной «Милана».

На четвертой добавленной минуте Крунич сделает скидку на Фадо Балло-Туре. Защитник в касание переправил мяч в сетку ворот «Эмполи».

А на седьмой добавленной минуте Рафаэл Леау установил окончательный счет.