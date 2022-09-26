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    Деменко: Не понравился настрой некоторых игроков в матче с Киргизией

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Бывший футболист сборной России Максим Деменко раскритиковал игру сборной России в товарищеском матче с Киргизией (2:1).

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Ожидал более убедительной победы. Не думал, что наша команда будет выглядеть так слабо. Не понравилась, что некоторые ребята, которые первый раз играли за сборную, не проявили желания. Бывает, что не получается, но они вели себя, как мастеровитые игроки. А им нужно доказывать свое право на приглашение в сборную. Но многие с какой-то вальяжностью отнеслись к матчу.

    Бывают неудачные матчи и триумфальные. Мы в свое время обыгрывали чемпионов Европы. Это не говорит, что они слабее. Но мне не понравился настрой некоторых игроков. Мы видели, что Уткин бился, старался, Комличенко работал. А вот Глушенков, который первый раз вызвался, вел себя, как мастер. Надо бегать, помогать, отрабатывать, а у него как будто сил не было. В сборной игроки должны пахать.

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    • Мне понравился Уткин. Фомин тоже. Не беру тех, кто в сборной уже долго. Хотя Джикия, Кузяев бегали и отбирали мячи. А некоторые играли так, как будто счет уже 3:0 или 4:0. Понятно, что у всех разное состояние, в том числе психологическое, но мы видим, что одни выходят и бегают, а кто-то отбывает номер», — приводит слова Деменко «Евро-футбол».

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