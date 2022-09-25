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    Глебов о сложностях в матчах с Киргизией: Рассчитывали на другое, тренировали другое

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Полузащитник сборной России Данил Глебов прокомментировал победу над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    «Рассчитывали на другое, тренировали другое. Получилось так, что где-то мешало поле, новые связки — все равно недопонимание. Чтобы выходить из обороны, играть низом, нужна сыгранность.

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    • Условно, если смотреть на "Ростов", у нас в первых играх не совсем все получалось. В сборной мы когда последний раз играли, в марте? А сейчас уже октябрь месяц. Больше полугода у нас не было сборной. Понятно, что тяжело», — приводит слова Глебов «Чемпионат».

    Матч против Киргизии стал для сборной России первым с ноябре 2021 года.

    Напомним, в ноябре сборная России может провести товарищеские матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной.

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