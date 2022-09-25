начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 25.09.2022.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Уфа» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.01 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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