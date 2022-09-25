«Акрон» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Эта команда начала сезон крайне неудачно. Тольяттинцы находятся на предпоследнем 17 месте в таблице.

Предыдущий поединок команда провела относительно успешно. На выезде «Акрон» дал бой «Енисею» (0:0).

Более того, тольяттинцы не проигрывают уже три матча подряд. Правда, все они завершились паритетами.

Прогнозы на ФНЛ

«Акрон» лишь на три очка отстает от спасительной 14 позиции. Так что в этой встрече тольяттинцы уж точно планируют победить.

«Уфа»

Уфимцам не светит никакой борьбы за выход в элиту. Проблемы клуба общеизвестны: не до жиру, быть бы живы.

При этом «Уфа» крайне мало забивает. В 10 матчах уфимцы отличились всего лишь 8 голами.

В предыдущем туре «Уфа» добыла три очка. Дома команда одолела молодую краснодарскую поросль (2:1).

Команда постепенно выбирается из кризиса. Однако стабильности уфимцам явно недостает.

Прогноз и ставка

На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Акрона» — за 3.72.

«Акрон» мотивирован подняться из опасной зоны.

«Уфа» наверняка будет активно атаковать .

Гости намерены поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Уфы» с коэффициентом 2.01.