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    «Уфа» добудет три очка

    «Акрон» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Первая лига, 25 сентября 2022 года

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    Константин Плиев
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч пройдет 25 сентября, начало — в 16:00 мск. «Акрон» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Сентября 2022 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Уфа Уфа
  • Уфа
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    «Акрон»

    Эта команда начала сезон крайне неудачно. Тольяттинцы находятся на предпоследнем 17 месте в таблице.

    Предыдущий поединок команда провела относительно успешно. На выезде «Акрон» дал бой «Енисею» (0:0).

    Более того, тольяттинцы не проигрывают уже три матча подряд. Правда, все они завершились паритетами.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Акрон» лишь на три очка отстает от спасительной 14 позиции. Так что в этой встрече тольяттинцы уж точно планируют победить.

    «Уфа»

    Уфимцам не светит никакой борьбы за выход в элиту. Проблемы клуба общеизвестны: не до жиру, быть бы живы.

    При этом «Уфа» крайне мало забивает. В 10 матчах уфимцы отличились всего лишь 8 голами.

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    • В предыдущем туре «Уфа» добыла три очка. Дома команда одолела молодую краснодарскую поросль (2:1).

    Команда постепенно выбирается из кризиса. Однако стабильности уфимцам явно недостает.

    Прогноз и ставка

    На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Акрона» — за 3.72.

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    «Акрон» мотивирован подняться из опасной зоны.

    «Уфа» наверняка будет активно атаковать.

    Гости намерены поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Уфы» с коэффициентом 2.01.

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    «Акрон» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Прогнозы на футбол. «Уфа» добудет три очка
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