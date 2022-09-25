«Акрон»
Эта команда начала сезон крайне неудачно. Тольяттинцы находятся на предпоследнем 17 месте в таблице.
Предыдущий поединок команда провела относительно успешно. На выезде «Акрон» дал бой «Енисею» (0:0).
Более того, тольяттинцы не проигрывают уже три матча подряд. Правда, все они завершились паритетами.
«Акрон» лишь на три очка отстает от спасительной 14 позиции. Так что в этой встрече тольяттинцы уж точно планируют победить.
«Уфа»
Уфимцам не светит никакой борьбы за выход в элиту. Проблемы клуба общеизвестны: не до жиру, быть бы живы.
При этом «Уфа» крайне мало забивает. В 10 матчах уфимцы отличились всего лишь 8 голами.
В предыдущем туре «Уфа» добыла три очка. Дома команда одолела молодую краснодарскую поросль (2:1).
Команда постепенно выбирается из кризиса. Однако стабильности уфимцам явно недостает.
Прогноз и ставка
На победу «Уфы» в этом матче можно поставить за 2.01, ничью букмекеры предлагают взять за 3.34, а победу «Акрона» — за 3.72.
«Акрон» мотивирован подняться из опасной зоны.
«Уфа»
Гости намерены поправить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Победа «Уфы» с коэффициентом 2.01.