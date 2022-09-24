В 19:00 24.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА.

Последний матч между собой: «Норвегия» — «Словения» 0:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Словения» — «Норвегия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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