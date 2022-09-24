Сборная Словении сыграет на своем поле против команды Норвегии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Словения — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Сборная Словении занимает последнее место в группе после четырех туров, в которых набрала два очка.

Словенцы начали новую кампанию в Лиге наций с двух поражений — от Швеции и Сербии. При этом в общей сложности они пропустили шесть мячей в этих матчах.

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Дальше были две ничьи — с Норвегией (0:0) и Сербией (2:2).

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В этом году Словения одержала ни одной победы. Серия без побед составляет уже шесть матчей.

Норвегия

Норвегия тем временем находится на первой строчке, набрав в четырех матчах 10 очков.

Все идет к тому, что норвежцы поднимутся в Лигу А. Во всяком случае, пока сложно понять, что может им помешать оказаться в компании лучших сборных Европы.

В июне Норвегия выиграла у Сербии и дважды у Швеции. Понятно, что в каждом из этих матчей отличился Эрлинг Холанд.

Сборная Норвегии потерпела лишь одно поражение в 13-ти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На Словению в этом матче можно поставить за 4.05, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу Норвегии — за 1.88.

Норвежцы не смогли выиграть у словенцев на своем поле. Первый матч между ними завершился вничью 0:0.

С одной стороны, можно предположить, что в гостях Норвегии будет еще сложнее, но при этом надо учитывать мотивацию гостей. В случае победы они обеспечат себе первое место в группе и выход в Лигу А. В общем, Холанд должен разобраться в этом вопросе.

Ставка — победа Норвегии за 1.88.