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    Норвегия обыграет Словению и выйдет в Лигу А?

    Словения — Норвегия. Прогноз (к. 1.88) и ставки на Лигу наций 24 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Норвегия
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    Эрлинг Холанд
    Сборная Словении сыграет на своем поле против команды Норвегии в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 24 сентября, начало — в 19:00 мск. Словения — Норвегия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 24 Сентября 2022 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 19:00 Норвегия Норвегия
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    Словения

    Сборная Словении занимает последнее место в группе после четырех туров, в которых набрала два очка.

    Словенцы начали новую кампанию в Лиге наций с двух поражений — от Швеции и Сербии. При этом в общей сложности они пропустили шесть мячей в этих матчах.

    Коэффициенты матча Словения — Норвегия

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    Дальше были две ничьи — с Норвегией (0:0) и Сербией (2:2).

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    В этом году Словения одержала ни одной победы. Серия без побед составляет уже шесть матчей.

    Норвегия

    Норвегия тем временем находится на первой строчке, набрав в четырех матчах 10 очков.

    Все идет к тому, что норвежцы поднимутся в Лигу А. Во всяком случае, пока сложно понять, что может им помешать оказаться в компании лучших сборных Европы.

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    • В июне Норвегия выиграла у Сербии и дважды у Швеции. Понятно, что в каждом из этих матчей отличился Эрлинг Холанд.

    Сборная Норвегии потерпела лишь одно поражение в 13-ти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На Словению в этом матче можно поставить за 4.05, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу Норвегии — за 1.88.

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    Норвежцы не смогли выиграть у словенцев на своем поле. Первый матч между ними завершился вничью 0:0.

    С одной стороны, можно предположить, что в гостях Норвегии будет еще сложнее, но при этом надо учитывать мотивацию гостей. В случае победы они обеспечат себе первое место в группе и выход в Лигу А. В общем, Холанд должен разобраться в этом вопросе.

    Ставка — победа Норвегии за 1.88.

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    Словения — Норвегия: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Прогнозы на футбол. Норвегия обыграет Словению и выйдет в Лигу А?
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