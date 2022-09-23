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    Генсек Футбольного союза Киргизии Букуев: Мы не испытывали никакого давления со стороны ФИФА либо Азиатской конфедерации

    Футбол ФИФА Сборная России Футбол России
    Генеральный секретарь Футбольного союза Киргизии Нурдин Букуев заявил, что никакого давления со стороны ФИФА и Азиатской конфедерации за проведение матча с Россией не было.

    ФИФА
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    ФИФА

    «Мы руководствуемся нормативными документами и теми решениями, которые принимают ФИФА, УЕФА и АФК. С точки зрения нормативной базы официальных запретов на проведение матча не было. Мы руководствовались этим, после ждали реакции. В обществе были слухи, что сборные могут сыграть.

    Мы смотрели на это. Ограничений не было. Мы не испытывали никакого давления со стороны ФИФА либо Азиатской конфедерации. Читал в СМИ различные вбросы по поводу возможного срыва матча с командой Боснии и Герцеговины. У нас ничего такого не было. Возможно, были какие-то неощутимые вещи, которые носили редкий характер. Мы работали, разговаривали исключительно по матчу с Российским футбольным союзом. Сторонних вмешательств не было.

    "Мы подали на авторизацию, как это обычно делается при организации подобных матчей, в Азиатскую конфедерацию. Она передала всю информацию ФИФА. АФК не комментировала нашего соперника, просто запросила всю необходимую документацию. Мы ее предоставили. Рассчитываем, что матч будет своевременно авторизирован АФК и ФИФА. Остались лишь формальности. При организации этого матча — я могу с уверенностью заявить — давления на наш футбольный союз не было", — цитирует Букуева СЭ.

    Матч между Киргизией и Россией состоится 24 сентября в Бишкеке.

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