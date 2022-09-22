Шотландия разгромила Украину в матче Лиги наций

Украинцы пропустили три мяча на поле Шотландии Фото: globallookpress.com
Матч, состоявшийся на стадионе в Глазго, завершился со счетом 3:0 в пользу шотландцев.
Все три мяча хозяева поля забили после перерыва. Отличились Джон Макгинн (70-я минута) и Линдон Дайкс (80, 87).
Шотландия после этой победы возглавила группу — 9 очков, Украина находится на второй строчке — 7 очков.
Сборная Шотландии в следующем матче встретится с Ирландией, а Украина — с командой Армении. Обе игры пройдут 24 сентября.
Футбол. Лига наций УЕФА. B1
Шотландия — Украина 3:0
Голы: 1:0 Джон МакГинн (70'), 2:0 Линдон Дайкс (80'), 3:0 Линдон Дайкс (87') Шотландия: Крэйг Гордон, Нэйтан Паттерсон (Аарон Хики, 26'), Джек Хендри, Скотт Маккена, Киран Тирни (Грег Тайлер, 85'), Scott Mctominay, Стюарт Армстронг (Райан Фрейзер, 76'), Джон МакГинн, Каллум Макгрегор, Райан Кристи (Кенни Маклин, 85'), Че Адамс (Линдон Дайкс, 76') Украина: Артем Довбик (Роман Яремчук, 67'), Mykhailo Mudryk (Данил Игнатенко, 83'), Руслан Малиновский, Oleksandr Pikhalyonok (Александр Зубков, 83'), Андрей Ярмоленко (Виктор Цыганков, 68'), Тарас Степаненко (Сергей Сидорчук, 46'), Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Oleksandr Karavaev, Анатолий Трубин Предупреждения: Тарас Степаненко (18'), Валерий Бондарь (45 + 1'), Роман Яремчук (71'), Сергей Сидорчук (83'), Руслан Малиновский (90 + 2')