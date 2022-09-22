Франция победила Австрию в Лиге наций, Хорватия справилась с Данией

одержала домашнюю победу над(2:0) в матче 5-го тура группы А1 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче был открыт на 56-й минуте. Жиру подобрал мяч в центре поля, далее отпасовал на Мбаппе, который на скорости проскочил мимо двух защитников и мощным ударом поразил цель.

А на 65-й минуте Гризманн с правого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную, откуда Жиру из борьбы головой направил мяч в ворот.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Франция — Австрия 2:0 Голы: 1:0 Килиан Мбаппе (56'), 2:0 Оливье Жиру (65') Франция: Мик Меньян (Альфонс Ареола, 46'), Жюль Кунде (Вильям Салиба, 23'), Рафаэль Варан, Бенуа Бадьяшиль, Жонатан Клосс, Орельен Чуаэми, Юссуф Фофана, Ферлан Менди, Антуан Гризманн (Усман Дембеле, 79'), Оливье Жиру (Кристофер Нкунку, 78'), Килиан Мбаппе (Рандаль Коло Муани, 90') Австрия: Марко Арнаутович (Михаэль Грегорич, 64'), Карим Онисиво (Кристоф Баумгартнер, 64'), Марсель Забитцер (Романо Шмид, 69'), Николас Зайвальд, Ксавер Шлагер, Андреас Вайман (Деян Любичич, 50'), Максимилиан Вебер, Давид Алаба (Стефан Пош, 70'), Филипп Линхарт, Кристофер Триммель, Патрик Пенц Предупреждение: Андреас Вайман (38')

В другом матче группы А1 сборная Хорватии одержала домашнюю победу над командой Дании — 2:1.

Счет в матче на 49-й минуте открыли хозяева. После розыгрыша углового на левом фланге и навеса мяч был выбит недалеко, и оказавшийся на подборе у линии штрафной Борна Соса отличным ударом попал в левый нижний угол ворот.

Датчане отыгрались на 77-й минуте. Мехле прошёл по центру после перехвата мяча и покатил его на Эриксена, который из-за пределов штрафной прекрасным кручёным ударом попал под перекладину в левую часть ворот.

А спустя две минуты Оршич покатил мяч на Ловро Майера, который прекрасным ударом от дуги штрафной попал точно в правый нижний угол ворот.

Футбол. Лига наций УЕФА. A1 Хорватия — Дания 2:1 Голы: 1:0 Борна Соса (49'), 1:1 Кристиан Эриксен (77'), 2:1 Ловро Майер (79') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Йосип Шутало, Йошко Гвардиол, Борна Соса, Лука Модрич (Домагой Вида, 90'), Марсело Брозович, Матео Ковачич (Ловро Майер, 77'), Марио Пашалич (Никола Влашич, 71'), Андрей Крамарич (Бруно Петкович, 71'), Иван Перишич (Мислав Оршич, 71') Дания: Кристиан Эриксен, Мартин Брайтвайт (Миккель Дамсгор, 60'), Андреас Ольсен (Каспер Дольберг, 89'), Йоаким Мехле, Томас Делейни (Rasmus Hojlund, 60'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Даниэль Васс (Расмус Кристенсен, 60'), Андреас Кристенсен, Симон Кьер (Матиас Йенсен, 72'), Йоаким Андерсен, Каспер Шмейхель Предупреждения: Иван Перишич (36'), Симон Кьер (57')

Перед последним 6-м туром группового этапа Лиги наций Хорватия лидирует в группе А1 (10 очков), Дания — вторая (9 очков), Франция — третья (5 очков), Австрия — четвертая (4 очка).

Календарь и таблица Лиги наций

В 6-м туре пройдут матчи Австрия — Хорватия (Вена, воскресенье, 25 сентября) и Дания — Франция (Копенгаген, воскресенье, 25 сентября).