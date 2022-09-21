Председатель РФСО «Локомотив»: Российский футбол — самая бессмысленная трата денег, которая может быть

Почетный председатель Российского физкультурно-спортивного общества (РФСО)оценил состояние российского футбола.

«РФСО "Локомотив" — это массовый спорт для всех железнодорожников. Поэтому с футболом мы связаны только тем, что даем бренд клубу по лицензионному договору.

Футбол — это, к сожалению, самая бессмысленная трата денег, которая может быть. С очень низким КПД (смеется). В нашей стране. Причина в том, что у нас это гонка бюджетов. Никакого смысла в этом нет.

Когда наши команды были бедными, они играли намного лучше, чем когда они стали богатыми. И наши футболисты стремились попасть в Европу и играли в престижных клубах.

Сейчас это напоминает спектакль про борьбу нанайских мальчиков», — цитирует Вдовина «Газета.ru».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне РПЛ «Локомотив» набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. В следующем круге железнодорожники дома встретятся с «Уралом» 1 октября.