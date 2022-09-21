Де Йонг: Я всегда хотел остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны»рассказал, почему решил остаться в каталонском клубе.

«Я всегда хотел остаться в "Барселоне" и этим летом тоже... и именно поэтому я всегда сохранял спокойствие. У клуба есть своя позиция, а у меня своя, иногда они расходятся. Но все прошло нормально», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо у себя в «Твиттере».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 25-летний нидерландец перейдет в «МЮ», чтобы работать вместе с Эриком тен Хагом, который тренировал его в «Аяксе».

Де Йонг стал футболист «Барселоны» летом 2019 года. В этом сезоне де Йонг сыграл за «Барселону» 8 матчей во всех турнирах и забил один гол. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.