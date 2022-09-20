РФС прокомментировал недопуск России к жеребьевке отбора Евро-2024

(РФС) подтвердил, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте.

Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления".

Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — сказано в заявлении РФС.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.