РФС прокомментировал недопуск России к жеребьевке отбора Евро-2024

«Сборная России не примет участие в жеребьевке отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года, которая пройдет 9 октября во Франкфурте.
Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления".
Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.
В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты», — сказано в заявлении РФС.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.