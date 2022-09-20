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    В УЕФА подтвердили, что сборную России не допустят к участию в жеребьевке Евро-2024

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2024 УЕФА
    В Европейском футбольном союзе (УЕФА) подтвердили, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного турнира Евро-2024.

    Сборная России пропустит Евро-2024
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    Сборная России пропустит Евро-2024

    Ранее об этом сообщил президент Украинской федерации футбола Андрей Павелко.

    «Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — приводит Sport24 слова представителя УЕФА.

    Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.

    Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.

    Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.

    Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией.

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