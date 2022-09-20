В УЕФА подтвердили, что сборную России не допустят к участию в жеребьевке Евро-2024

Ранее об этом сообщил президент Украинской федерации футбола Андрей Павелко.
«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — приводит Sport24 слова представителя УЕФА.
Жеребьевка группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2024 состоится в немецком Франкфурте-на-Майне 9 октября.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от международных турниров в сезоне-2022/2023.
Ранее стало известно, что сборная России 24 сентября проведет товарищеский матч с Киргизией.