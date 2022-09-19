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    Экс-тренер сборной Франции может возглавить «Олимпиакос»

    Футбол Сборная Франции Футбол Франции Олимпиакос
    Французский специалист Лоран Блан может возглавить «Олимпиакос», сообщает журналист Николо Скира.

    Лоран Блан
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    Лоран Блан

    По информации источника, 56-летний французский специалист является главным претендентом на пост нового главного тренера греческой команды, руководители которой недавно отправили в отставку Карлоса Корберана.

    Стоит отметить, что уже бывший тренер «Олимпиакоса» проработал в клубе всего лишь полтора месяца.

    Напомним, что Лоран Блан за свою тренерскую карьеру успел поработать не только в сборной Франции, но и в «Бордо», «ПСЖ» и других клубах. Последним местом работы Блана был катарский клуб «Эр-Райян».

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