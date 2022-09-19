Экс-тренер сборной Франции может возглавить «Олимпиакос»

Французский специалистможет возглавить «Олимпиакос», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 56-летний французский специалист является главным претендентом на пост нового главного тренера греческой команды, руководители которой недавно отправили в отставку Карлоса Корберана.

Стоит отметить, что уже бывший тренер «Олимпиакоса» проработал в клубе всего лишь полтора месяца.

Напомним, что Лоран Блан за свою тренерскую карьеру успел поработать не только в сборной Франции, но и в «Бордо», «ПСЖ» и других клубах. Последним местом работы Блана был катарский клуб «Эр-Райян».