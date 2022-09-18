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    • «Нант» и «Ланс» не забивали голы в матче 8-го тура Лиги 1
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    «Нант» и «Ланс» не забивали голы в матче 8-го тура Лиги 1

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    «Нант» на своем поле принимал «Ланс» в рамках 8-го тура чемпионата Франции. Матч завершился ничьей со счетом 0:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В первом тайме «Нант» имел возможность забить, после того как Мостафа Мохамед получил мяч на углу штрафной, нанес удар, но мяч пролетел мимо. Так же хозяева поля могли забить на 66-й минуте матча, Людовик Бла нанес удар в нижний угол ворот, но голкипер отбил мяч.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Нант — Ланс 0:0
    Нант: Альбан Лафон, Жан-Шарль Кастеллетто, Андрей Жиротто, Николя Паллуа (Sebastien Corchia, 56'), Деннис Аппиа, Педро Чиривелья, Самуэль Мутуссами, Кентен Мерлен, Людовик Блас, Моузес Саймон (Эванн Гессан, 87'), Мостафа Мохамед (Игнатиус Кнеп Ганаго, 74') Ланс: Lois Openda (Адам Букса, 65'), Флорьян Сотока (Гаэль Какута, 81'), David Pereira Da Costa (Alexis Claude-Maurice, 65'), Пшемыслав Франковский (Исмаэль Бура, 81'), Секо Фофана, Салис Абдул-Самед, Джимми Кабо, Факундо Медина, Кевин Дансо, Массадио Айдара, Брис Самба Предупреждения: Самуэль Мутуссами (79'), Салис Абдул-Самед (90 + 2')

    «Ланс» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 18 очков, а «Нант» располагается на 15-м месте с 7-ю баллами в активе.

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