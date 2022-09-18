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    Кутепов высказался о шансах «Торпедо» сохранить место в РПЛ

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    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов заявил, что победа над ЦСКА (1:0) оказала позитивный эффект на команду, но пока рано говорить о шансах на сохранение прописки в РПЛ.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «Уверены ли, что останемся в РПЛ? Не надо забегать вперёд, поговорим в конце сезона. Есть прогресс, появился результат — это уже хорошо. Конечно, это позитивно влияет на игру и настрой команды, на атмосферу в раздевалке.

    Если бы мы проиграли ЦСКА? Ничего бы не изменилось, никто не впал бы в депрессию. Но нам хотелось победить, и мы это сделали. Будем работать дальше», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

    В 10 туре РПЛ «Торпедо» одержал первую победу в сезоне, выиграв дома у ЦСКА. В таблице турнира команда занимает последнее место с 4 очками на счету.

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