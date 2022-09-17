«Бавария» на выезде проиграла «Аугсбургу», «Байер» и «Вердер» разошлись миром

на своем поле принималв рамках 7-го тура чемпионата Германии. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче был забит на 59-й минуте поединка. Мергим Бериша нанес точный удар с близкой дистанции, после голевого паса Яго, и тем самым футболист принес победу «Аугсбургу» в этой встрече — 1:0.

Футбол. Германия. Бундеслига Аугсбург — Бавария 1:0 Гол: 1:0 Мергим Бериша (59') Аугсбург: Рафал Гикевич, Роберт Гумни, Максимилиан Бауэр, Джеффри Гауэлеу, Иагу (Рубен Варгас, 75'), Андре Хан, Эльвис Реджбечай, Карлос Груэсо, Эрмедин Демирович (Мадс Педерсен, 67'), Флориан Нидерлехнер (Фредрик Йенсен, 75'), Мергим Бериша Бавария: Садио Мане (Эрик Максим Шупо-Мотинг, 78'), Томас Мюллер, Джамал Мусиала (Йосип Штанишич, 78'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Марсель Забитцер, 69'), Лерой Зане, Альфонсо Дэвис, Маттейс де Лигт, Деотшанкюль Юпамекано, Нуссайр Мазрауи (Серж Гнабри, 62'), Мануэль Нойер Предупреждения: Мергим Бериша (31'), Садио Мане (38'), Андре Хан (45 + 1'), Джеффри Гауэлеу (58')

«Бавария» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 12 очков, а «Аугсбург» подымается на 11-е место с 9-ю баллами в активе.

В параллельном матче тура «Байер» на своем поле принимал «Вердер» и не определив сильнейшего команды разошлись ничьей с счетом 1:1.

Обмен голами между командами произошел уже во втором тайме. Сначала Керем Демирбей смог вывести «Байер» вперед закрутив мяч в верхнюю «девятку» ворот и сделав счет 1:0. Но на 82-й минуте матча Милош Велькович получил отскок вблизи от ворот и пробил по ним сравняв счет — 1:1.

Футбол. Германия. Бундеслига Байер — Вердер 1:1 Голы: 1:0 Керем Демирбай (57'), 1:1 Милош Велькович (82') Байер: Лукаш Градецки, Одилон Коссуну, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба, Пьеро Инкапье (Митчел Баккер, 84'), Роберт Андрих, Керем Демирбай (Чарлес Арангис, 61'), Жереми Фримпонг (Адам Гложек, 70'), Каллум Хадсон-Одои (Сердар Азмун, 85'), Мусса Диаби, Патрик Шик Вердер: Марвин Дукш (Никлас Штарк, 90'), Никлас Фуллкруг, Антони Юнг (Lee Buchanan, 70'), Ilia Gruev (Nicolai Rapp, 80'), Романо Шмид, Митчелл-Элия Вайзер, Кристиан Гросс (Оливер Бёрк, 70'), Марко Фридль, Милош Велькович, Амос Пипер, Иржи Павленка Предупреждения: Керем Демирбай (24'), Романо Шмид (26'), Амос Пипер (88'), Жонатан Та (90 + 7'), Митчелл-Элия Вайзер (90 + 8')

«Вердер» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 9 очков, а «Байер» поднялся на 15-е место с 5-ю баллами в активе.