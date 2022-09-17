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    «Брентфорд» — «Арсенал». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 8-го тура Английской Премьер-лиги между «Брентфордом» и лондонским «Арсеналом»

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    Мартин Эдегор
    Добро пожаловать в Брентфорд, где местная команда примет лидера чемпионата по потерянным очкам — лондонский «Арсенал». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Брентфорд»

    «Пчелы» по итогам шести сыгранных матчей занимают девятое место в турнирной таблице. На счету команды девять очков: две победы, три ничьи и одно поражение. В предыдущем туре «Брентфорд» добился второй победы в сезоне, разгромив дома «Лидс» (5:2). Нападающий Айван Тони оформил в этом матче хет-трик и достиг отметки в пять забитых мячей в текущем сезоне. Стоит отметить, что «Брентфорд» в этом сезоне пока побеждает только с крупным счетом. В матче второго тура подопечные Франка Томаса разгромили на своем поле «Манчестер Юнайтед» (4:0). На данный момент разница забитых и пропущенных мячей «Брентфорда» составляет 15-9.

    «Арсенал»

    Коллектив Микеля Артеты после шестого тура занимали первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков. После побед «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в этом туре «канониры» идут третьими в таблице, но могут вновь занять лидирующую позицию, если выиграют у «Брентфорда». Свой последний матч в чемпионате Англии «Арсенал» проводил 4 сентября на выезде против «Манчестер Юнайтед». В этой встрече прервалась пятиматчевая победная серия лондонцев — «канониры» уступили со счетом 1:3. На гол Антони и дубль Рэшфорда «Арсенал» смог ответить единственным мячом в исполнении Сака. Соотношение забитых и пропущенный голов команды на данный момент равно 14-7.

    Личные встречи

    В предыдущем сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами. «Пчелы» на «Брентфорд Коммьюнити» выиграли со счетом 2-0, а на «Эмирейтс» сильнее были канониры (2:1). За пять последних матчей команды сыграли еще три товарищеских встречи, где дважды победу праздновали футболисты «Брентфорда» и один успех был за «Арсеналом».

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал» с коэффициентом 2.07.

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