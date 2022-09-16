Месси сыграет за сборную Аргентины в сентябрьских матчах

23 сентября Аргентина сыграет с Гондурасом в Майами, а 27-го встретится с Ямайкой в Нью-Йорке.
Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Вильярреал»);
защитники: Гонсало Монтьель («Севилья»), Науэль Молина («Атлетико»), Херман Песселья («Бетис»), Факундо Медина («Ланс»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Неуэн Перес («Удинезе»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Маркос Акунья («Севилья»);
полузащитники: Леандро Паредес («Ювентус»), Гидо Родригес («Бетис»), Энцо Фернандес («Бенфика»), Родриго Де Поль («Атлетико»), Алехандро Гомес («Севилья»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»);
нападающие: Пауло Дибала («Рома»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Анхель Ди Мария («Ювентус»), Хоакин Корреа («Интер»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»).