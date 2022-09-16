ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Исмаэль БеннасерКалюлю, Кукурелья, Карвалью, Тчуамени и другие. Молодые футболисты, за которыми стоит последить в этой Лиге чемпионов
  • 08:31
    • Месси сыграет за сборную Аргентины в сентябрьских матчах
  • 08:09
    • Сборная Казахстана рассматривает возможность проведения товарищеского матча с Россией
    Все новости спорта

    Луческу: В какой-то момент я думал об уходе из «Динамо»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Динамо Киев Лига Европы
    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от кипрского АЕК (0:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Мирча Луческу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирча Луческу

    «Достичь результата помешало наше психологическое состояние. Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и, в целом, провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка.

    Жаль, что наш гол не был засчитан, ведь, насколько я видел, офсайда в этом моменте не было. Даже ВАР допускает ошибки.

    В сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам нужна была победа, и мы пытались сделать для этого все, что могли.

    Мы начали игру очень плохо. Футболисты совершали элементарные ошибки, отдавали неточные передачи. В моменте, предшествующем пропущенному голу, наш игрок был вынужден фолить — это именно психологическая ситуация. И это повлияло на результат всего матча, ведь Ларнака знала, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч шесть секунд — это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды.

    После пропущенного гола мы пытались как можно быстрее отыграться, но, как я уже сказал, допускали ошибки в передачах. Однако у нас впереди еще четыре матча. После международной паузы некоторые футболисты вернутся в состав, и мы постараемся выглядеть лучше. Однако, нужно отметить, сегодня мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак

    В какой-то момент я действительно думал об уходе из "Динамо". Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя "Динамо" на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты.

    Ситуация повторяется: в матче с "Фенербахче" мы пропустили после углового и вбрасывания аута, с "Бенфикой" — подарили мяч соперникам. Это случается не потому, что команда не играет, а из-за ментальных проблем. У нас собраны молодые игроки, поэтому, возможно, они острее переживают стресс, чем более опытные исполнители», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

    «Динамо» не набрало ни одного очка и занимает последнее место в группе после двух туров.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Майнц» одержит домашнюю победу
  • «Майнц» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • СКА еще раз влепит «Динамо» крупную партию голов?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.43
    •
  • Вернется ли «Астон Вилла» на победный путь?
  • «Астон Вилла» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.83
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Майнц — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Галатасарай — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры