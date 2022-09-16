Луческу: В какой-то момент я думал об уходе из «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо»прокомментировал поражение от кипрского(0:1) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

«Достичь результата помешало наше психологическое состояние. Мы доминировали на поле, особенно во втором тайме, и, в целом, провели хороший матч. Доходили до зоны завершения, но не могли провести последний пас. Наши ошибки лежат не в технической или тактической плоскости, а вытекают лишь из психологического состояния. Поэтому мы плохо начали матч, пропустили быстрый гол и дали Ларнаке возможность обороняться и контратаковать оставшееся время поединка.

Жаль, что наш гол не был засчитан, ведь, насколько я видел, офсайда в этом моменте не было. Даже ВАР допускает ошибки.

В сложной ситуации, в которой мы сейчас находимся, нам нужна была победа, и мы пытались сделать для этого все, что могли.

Мы начали игру очень плохо. Футболисты совершали элементарные ошибки, отдавали неточные передачи. В моменте, предшествующем пропущенному голу, наш игрок был вынужден фолить — это именно психологическая ситуация. И это повлияло на результат всего матча, ведь Ларнака знала, как удержать счет. У этой команды хороший подбор футболистов, некоторые из них выступали в Испании, Португалии, Франции. Соперники очень хорошо оборонялись и умело прерывали игру. Однажды голкипер держал мяч шесть секунд — это слишком много. Когда я играл в футбол, на ввод мяча давалось четыре секунды.

После пропущенного гола мы пытались как можно быстрее отыграться, но, как я уже сказал, допускали ошибки в передачах. Однако у нас впереди еще четыре матча. После международной паузы некоторые футболисты вернутся в состав, и мы постараемся выглядеть лучше. Однако, нужно отметить, сегодня мы показали хороший футбол. Подвело только завершение атак

В какой-то момент я действительно думал об уходе из "Динамо". Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы. Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе. Тем не менее, мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя "Динамо" на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты.

Ситуация повторяется: в матче с "Фенербахче" мы пропустили после углового и вбрасывания аута, с "Бенфикой" — подарили мяч соперникам. Это случается не потому, что команда не играет, а из-за ментальных проблем. У нас собраны молодые игроки, поэтому, возможно, они острее переживают стресс, чем более опытные исполнители», — приводит слова Луческу пресс-служба «Динамо».

«Динамо» не набрало ни одного очка и занимает последнее место в группе после двух туров.