Юран: У «Спартака» предсказуемая схема. Абаскалю не хватает опыта

Бывший главный тренер «Химок»оценил игрув текущем сезоне.

«Я смотрю "Спартак". Когда я только закончил в "Химках", многие говорили, что это конкуренты "Зенита". Я говорил, давайте подождем, когда они встретятся с крепкими соперниками. И посмотрим, будет ли он соответствовать конкуренции или нет.

В матче с "Ростовом" была тренерская дуэль. И Карпин Абаскаля просто переиграл за счет того, что он разложил "Спартак". Футболисты "Ростова" за исключением первых 10-15 минут четко знали, где "притушить" при обороне, где воспользоваться ошибками.

Нравится ли "Спартак" по составу? Опять все всегда упирается в иностранцев. Они говорят, что у них футболистов нет. Там есть состав, из которого можно выжимать. Просто нужно тактически перестраивать, от соперника отходить. Но "Спартак", сколько матчей не смотрю, его разобрать очень легко. Схема предсказуемая. Абаскаль — молодой парень, ему, наверное, опыта не хватает.

Я не могу представить, чтобы тренера тридцати лет позвали в "Бенфику" или "Баварию". У нас же "Спартак" является одним из грандов, это имя. Что человек без опыта привнесет в "Спартак"?», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после девяти туров.