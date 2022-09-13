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    Аллегри: Влахович входит в тройку лучших нападающих мира

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о нападающем команды Душане Влаховиче.

    Душан Влахович
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    Душан Влахович

    «Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до "Юве" он никогда не играл в Лиге чемпионов.

    Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем», — сказал главный тренер «Ювентуса» Corriere dello Sport.

    В нынешнем сезоне Влахович забил четыре мяча в шести матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

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