Аллегри: Влахович входит в тройку лучших нападающих мира

Главный тренер «Ювентуса»поделился мнением о нападающем команды

«Он входит в тройку лучших нападающих мира наряду с Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе. Но ему нужно набираться опыта, особенно на международном уровне. Так же, как и другим игрокам: Бремер, например, очень силен, но до "Юве" он никогда не играл в Лиге чемпионов.

Нам нужно добиться стабильности в результатах и, прежде всего, в игре. А это можно сделать только при осознании собственных возможностей, которое приобретается со временем», — сказал главный тренер «Ювентуса» Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Влахович забил четыре мяча в шести матчах за туринцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.