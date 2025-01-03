Виннипег
Анахайм
«Виннипег»
Турнирное положение: Общий уровень игры «Виннипега» позволяет ему удерживать лидерство в западной конференции, хотя конкуренты сзади довольно плотно поджимают канадский коллектив.
Последние матчи: В пяти последних играх «Виннипег» проиграл только раз, когда не смог ничего противопоставить мощному «Колорадо».
Виннипег — Анахайм: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: По списку травмированных у «Виннипега» все по-старому. Не могут играть Аплтон, Флёри и Самберг.
Общий тонус клуба: В матче с «Анахаймом» хозяева льда могут добиваться победы двумя звеньями.
«Анахайм»
Турнирное положение: Показатели «Анахайма» не могут радовать поклонником этого клуба, поскольку «утки» только на 13 позиции Запада.
Последние матчи: В двух последних поединках «Анахайм» сыграл предельно внимательно в защите и рационально в атаке.
Травмированные игроки: Сейчас у «Анахайма» на длительных больничных только Суханек и Зеграс. Вполне вероятно пропустит предстоящий матч Макгинн.
Общий тонус клуба: В матче против канадского клуба «Анахайм» не сможет сыграть на равных и отобрать очки у «реактивщиков».
Статистика для ставок
- «Виннипег» в пяти последних матчах проиграл лишь раз
- У «Анахайма» за шесть последних выездных поединков четыре поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.77, на гостей — 3.84.
Прогноз: «Виннипег» видится очевидны фаворитом.
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Даллас — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.80Чехия — Канада: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Альтернативный прогноз: Игра получится результативной, поскольку проблемы «Анахайма» в обороне более, чем серьезные.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.08.