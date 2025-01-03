В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виннипег»

Турнирное положение: Общий уровень игры «Виннипега» позволяет ему удерживать лидерство в западной конференции, хотя конкуренты сзади довольно плотно поджимают канадский коллектив.

Последние матчи: В пяти последних играх «Виннипег» проиграл только раз, когда не смог ничего противопоставить мощному «Колорадо».

Травмированные игроки: По списку травмированных у «Виннипега» все по-старому. Не могут играть Аплтон, Флёри и Самберг.

Общий тонус клуба: В матче с «Анахаймом» хозяева льда могут добиваться победы двумя звеньями.

«Анахайм»

Турнирное положение: Показатели «Анахайма» не могут радовать поклонником этого клуба, поскольку «утки» только на 13 позиции Запада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних поединках «Анахайм» сыграл предельно внимательно в защите и рационально в атаке.

Травмированные игроки: Сейчас у «Анахайма» на длительных больничных только Суханек и Зеграс. Вполне вероятно пропустит предстоящий матч Макгинн.

Общий тонус клуба: В матче против канадского клуба «Анахайм» не сможет сыграть на равных и отобрать очки у «реактивщиков».

Статистика для ставок

«Виннипег» в пяти последних матчах проиграл лишь раз

У «Анахайма» за шесть последних выездных поединков четыре поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.77, на гостей — 3.84.

Прогноз: «Виннипег» видится очевидны фаворитом.

Альтернативный прогноз: Игра получится результативной, поскольку проблемы «Анахайма» в обороне более, чем серьезные.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.08.