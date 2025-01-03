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    «Виннипег» легко одолеет «Анахайм»?

    «Виннипег» — «Анахайм». Ставка (к. 1.78), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Анахайм»
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    «Виннипег»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Канада Лайф Центре» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Виннипег» — «Анахайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Января 2025 года

    Виннипег

  • НХЛ
    •  Виннипег 04:00 Анахайм

    Анахайм

  • НХЛ
    •

    «Виннипег»

    Турнирное положение: Общий уровень игры «Виннипега» позволяет ему удерживать лидерство в западной конференции, хотя конкуренты сзади довольно плотно поджимают канадский коллектив.

    Последние матчи: В пяти последних играх «Виннипег» проиграл только раз, когда не смог ничего противопоставить мощному «Колорадо».

    Виннипег — Анахайм: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: По списку травмированных у «Виннипега» все по-старому. Не могут играть Аплтон, Флёри и Самберг.

    Общий тонус клуба: В матче с «Анахаймом» хозяева льда могут добиваться победы двумя звеньями.

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Показатели «Анахайма» не могут радовать поклонником этого клуба, поскольку «утки» только на 13 позиции Запада.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних поединках «Анахайм» сыграл предельно внимательно в защите и рационально в атаке.

    Травмированные игроки: Сейчас у «Анахайма» на длительных больничных только Суханек и Зеграс. Вполне вероятно пропустит предстоящий матч Макгинн.

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    Общий тонус клуба: В матче против канадского клуба «Анахайм» не сможет сыграть на равных и отобрать очки у «реактивщиков».

    Статистика для ставок

    • «Виннипег» в пяти последних матчах проиграл лишь раз

    • У «Анахайма» за шесть последних выездных поединков четыре поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.78, на ничью — 4.77, на гостей — 3.84.

    Прогноз: «Виннипег» видится очевидны фаворитом.

    Альтернативный прогноз: Игра получится результативной, поскольку проблемы «Анахайма» в обороне более, чем серьезные.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.78.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 3.08.

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    «Виннипег» — «Анахайм»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Виннипег» легко одолеет «Анахайм»?
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