В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 03 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Турнирное положение: И так удручающее положение «Нью-Йорк Рейнджерс» еще больше ухудшается, поскольку клуб уже на предпоследнем месте восточной конференции.

Последние матчи: За четыре последних поединка «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог одержать ни одной победы, и положение Лавиолетта в клубе приближается к катастрофическому.

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Травмированные игроки: В предстоящей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не помогут Ремпе и Шестеркин. Отсутствие последнего подкосит и так не слишком устойчивое положение главного тренера клуба.

Общий тонус клуба: Встреча против «Бостона» может стать определяющего для коуча «синерубашечников», поэтому им ни в коем случае нельзя проигрывать.

«Бостон»

Турнирное положение: Успехи «Бостона» также нельзя назвать постоянными, но клуб Сакко продолжает находиться в шестерке сильнейших.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трёх последних выездных матчах «Бостон» также не смог одержать ни одной победы, поэтому вопросы по нынешнему состоянию «мишек» также остаются достаточно серьезными.

Травмированные игроки: Прямо сейчас тренерский штаб «Бостона» не может рассчитывать на Хампуса Линдхольма.

Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» получится непростой, поэтому в предстоящем поединке коллектив из Массачусетса вполне может и проиграть.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четыре последних поединка

«Бостон» не может победить на выезде три матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.41, на гостей — 2.44.

Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» может прервать серию неудач

Альтернативный прогноз: Перспективы овертайма в предстоящем матче весьма велики.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.54.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.