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    «Бостон» приблизит отставку Лавиолетта?

    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон». Ставка (к. 2.54), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 03 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Января 2025 года

    Нью-Йорк Рейнджерс

  • НХЛ
    •  Нью-Йорк Рейнджерс 03:00 Бостон

    Бостон

  • НХЛ
    •

    «Нью-Йорк Рейнджерс»

    Турнирное положение: И так удручающее положение «Нью-Йорк Рейнджерс» еще больше ухудшается, поскольку клуб уже на предпоследнем месте восточной конференции.

    Последние матчи: За четыре последних поединка «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог одержать ни одной победы, и положение Лавиолетта в клубе приближается к катастрофическому.

    Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: В предстоящей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не помогут Ремпе и Шестеркин. Отсутствие последнего подкосит и так не слишком устойчивое положение главного тренера клуба.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Бостона» может стать определяющего для коуча «синерубашечников», поэтому им ни в коем случае нельзя проигрывать.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Успехи «Бостона» также нельзя назвать постоянными, но клуб Сакко продолжает находиться в шестерке сильнейших.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В трёх последних выездных матчах «Бостон» также не смог одержать ни одной победы, поэтому вопросы по нынешнему состоянию «мишек» также остаются достаточно серьезными.

    Травмированные игроки: Прямо сейчас тренерский штаб «Бостона» не может рассчитывать на Хампуса Линдхольма.

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    Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» получится непростой, поэтому в предстоящем поединке коллектив из Массачусетса вполне может и проиграть.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четыре последних поединка

    • «Бостон» не может победить на выезде три матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.41, на гостей — 2.44.

    Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» может прервать серию неудач

    Альтернативный прогноз: Перспективы овертайма в предстоящем матче весьма велики.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.54.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.

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    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Бостон» приблизит отставку Лавиолетта?
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