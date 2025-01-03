Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон
«Нью-Йорк Рейнджерс»
Турнирное положение: И так удручающее положение «Нью-Йорк Рейнджерс» еще больше ухудшается, поскольку клуб уже на предпоследнем месте восточной конференции.
Последние матчи: За четыре последних поединка «Нью-Йорк Рейнджерс» не смог одержать ни одной победы, и положение Лавиолетта в клубе приближается к катастрофическому.
Нью-Йорк Рейнджерс — Бостон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В предстоящей игре «Нью-Йорк Рейнджерс» не помогут Ремпе и Шестеркин. Отсутствие последнего подкосит и так не слишком устойчивое положение главного тренера клуба.
Общий тонус клуба: Встреча против «Бостона» может стать определяющего для коуча «синерубашечников», поэтому им ни в коем случае нельзя проигрывать.
«Бостон»
Турнирное положение: Успехи «Бостона» также нельзя назвать постоянными, но клуб Сакко продолжает находиться в шестерке сильнейших.
Последние матчи: В трёх последних выездных матчах «Бостон» также не смог одержать ни одной победы, поэтому вопросы по нынешнему состоянию «мишек» также остаются достаточно серьезными.
Травмированные игроки: Прямо сейчас тренерский штаб «Бостона» не может рассчитывать на Хампуса Линдхольма.
Общий тонус клуба: Встреча против «Рейнджерс» получится непростой, поэтому в предстоящем поединке коллектив из Массачусетса вполне может и проиграть.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл четыре последних поединка
- «Бостон» не может победить на выезде три матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.54, на ничью — 4.41, на гостей — 2.44.
Прогноз: «Нью-Йорк Рейнджерс» может прервать серию неудач
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Даллас — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.78Виннипег — Анахайм: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Перспективы овертайма в предстоящем матче весьма велики.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.54.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.95.