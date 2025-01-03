Брисбен Роар
Сентрал Кост Маринерс
«Брисбен Роар»
Турнирное положение: «Брисбен Роар» по итогам девяти поединков австралийского первенства набрал лишь два баллов и находится в самом низу таблицы.
Команда занимает последнюю, 13-ю строчку в таблице и на 13 очков отстает от зоны плей-офф, поэтому имеет мизерные шансы сыграть хотя бы в стыковых матчах.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уэстерн Юнайтед» (0:1).
Перед этим в 10-м туре австралийского первенства коллектив на собственной арене также проиграл — на этот раз «Перт Глори» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Уорланд и Браун, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Брисбен Роар» не выиграл, а также трижды проиграл в четырех последних матчах.
Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, тем не менее, фактор своего поля все-таки позволяет им надеяться хотя бы на ничью.
Томас Уоддингем — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.
«Сентрал Кост Маринерс»
Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам 10-ти поединков австралийского первенства набрал 11 баллов и находится в нижней половине таблицы.
Команда занимает 10-ю строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны плей-офф, а также на семь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Мельбурн Сити» (1:1).
Перед этим коллектив в 10-м туре А-лиги в чужих стенах потерпел не просто поражение, а форменный разгром со счетом 1:4 от новозеландского «Окленда».
Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте и Ди Пицио, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Сентрал Кост Маринерс» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.
Такая форма вроде как сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, более высокий класс, чем у соперника, все же позволяет им рассчитывать на три очка.
Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Брисбен Роар» проиграл
- в двух последних матчах «Брисбен Роар» забивали меньше 2,5 голов
- в восьми из 10-ти последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брисбен Роар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 2.90.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из восьми последних поединков.
В свою очередь, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Сентрал Кост Маринерс» победит за 2.90