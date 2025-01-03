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    «Брисбен Роар» — «Сентрал Кост Маринерс». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Австралии, 3 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брисбен Роар» — «Сентрал Кост Маринерс»
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    Томас Уоддингем
    В пятницу, 3 января, в 12-м туре австралийской А-лиги «Брисбен Роар» дома примет «Сентрал Кост Маринерс». Начало игры запланировано на 11:35 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брисбен Роар» — «Сентрал Кост Маринерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Австралия. А-лига 03 Января 2025 года

    Брисбен Роар

  • Австралия. А-лига
    •  Брисбен Роар 11:35 Сентрал Кост Маринерс

    Сентрал Кост Маринерс

  • Госфорд
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    «Брисбен Роар»

    Турнирное положение: «Брисбен Роар» по итогам девяти поединков австралийского первенства набрал лишь два баллов и находится в самом низу таблицы.

    Команда занимает последнюю, 13-ю строчку в таблице и на 13 очков отстает от зоны плей-офф, поэтому имеет мизерные шансы сыграть хотя бы в стыковых матчах.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура чемпионата клуб на чужом поле потерпел поражение от «Уэстерн Юнайтед» (0:1).

    Перед этим в 10-м туре австралийского первенства коллектив на собственной арене также проиграл — на этот раз «Перт Глори» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Уорланд и Браун, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 11-ти последних играх, которые были официальными и товарищескими, «Брисбен Роар» не выиграл, а также трижды проиграл в четырех последних матчах.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а даже на мировой исход, тем не менее, фактор своего поля все-таки позволяет им надеяться хотя бы на ничью.

    Томас Уоддингем — лучший бомбардир команды в чемпионате Австралии с четырьмя голами.

    «Сентрал Кост Маринерс»

    Турнирное положение: «Сентрал Кост Маринерс» по итогам 10-ти поединков австралийского первенства набрал 11 баллов и находится в нижней половине таблицы.

    Команда занимает 10-ю строчку в таблице и на четыре очка отстает от зоны плей-офф, а также на семь пунктов — от зоны выступлений в финальной серии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура первенства клуб на своем поле разошелся миром с «Мельбурн Сити» (1:1).

    Перед этим коллектив в 10-м туре А-лиги в чужих стенах потерпел не просто поражение, а форменный разгром со счетом 1:4 от новозеландского «Окленда».

    Не сыграют: травмированы — Эдмондсон, Дуарте и Ди Пицио, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних играх, которые пришлись на А-лигу, «Сентрал Кост Маринерс» ни разу не выиграл при двух поражениях и двух ничьих.

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    Такая форма вроде как сулит гостям не лучшие шансы даже на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, более высокий класс, чем у соперника, все же позволяет им рассчитывать на три очка.

    Алу Куол — лучший бомбардир команды в чемпионате с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Брисбен Роар» проиграл

    • в двух последних матчах «Брисбен Роар» забивали меньше 2,5 голов

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Сентрал Кост Маринерс» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брисбен Роар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Сентрал Кост Маринерс» — в 2.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести из восьми последних поединков.

    В свою очередь, в четырех из шести последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь в трех из четырех последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Сентрал Кост Маринерс» победит за 2.90

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