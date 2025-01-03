Чехия U20
Канада U20
Чехия
Путь к плей-офф: В 4-х матчах сборная Чехии заработала 9 очков и прописалась на 2-м месте в таблице. За этот период команда забросила 25 шайб при 9 пропущенных.
Последние матчи: Чемпионат мира сборная Чехии начала с ярких побед над Швейцарией — 5:1 и Казахстаном — 14:2, после чего провела вполне будничную, но успешную встречу со Словакией — 4:2. В заключительном матче чехи потерпели поражение от Швеции — 2:4.
Чехия U20 — Канада U20: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: В составе сборной Чехии потери отсутствуют.
Состояние команды: Сборная Чехии провела боевой групповой раунд, навязав шведам конкуренцию. В настоящее время команда нацелена на борьбу за медали.
В рамках начального этапа турнира большинство матчей Чехии сопровождалось хорошей реализацией и довольно надежной обороной. В частности, в своей пятерке чехи пропустили меньше остальных.
В настоящее время Чехия демонстрирует хороший баланс между линиями и выстраивает грамотную игру, которая позволяет не подстраиваться под соперника, а дает возможность навязать свои условия на льду.
Канада
Путь к плей-офф: Канады набрали 7 очков, с которыми оказались лишь на 3-й строчке в таблице. В 4-х матчах «кленовые» забили 10 голов при пропущенных 7.
Последние матчи: Домашний турнир Канада начала с уверенной победы над Финляндией — 4:0, за которой последовало сенсационное поражение от Латвии — 2:3 Б. В 3-м туре «кленовые» разгромили Германию — 3:0, а в последнем матче крупно уступили США — 1:4.
Не сыграют: В составе сборной Канады потери отсутствуют.
Состояние команды: Рассматривая результаты сборных первого эшелона, можно сказать, что Канада провела довольно посредственный групповой раунд.
Два поражения в 4-х встречах и всего 10 заброшенных шайб делают Канаду едва ли не главным разочарованием начального этапа молодежного форума в Оттаве.
Если к обороне «кленовых» практически не возникает вопросов, то атакующая игра оставляет желать лучшего. С текущим подходом Канаде будет крайне сложно соперничать за золотые медали.
Статистика для ставок
- Только в одном матче из 4 на групповой стадии Чехия пропустила больше 2 голов
- В 2-х матчах из 4 предыдущих сборная Канады отыграла «на ноль»
- Ни в одном матче группового этапа Канада не забивала больше 4 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 7.40, ничья — в 6.20, а победа Канады — в 1.33.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.12..
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.92США — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.85Германия — Казахстан: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: На групповом этапе Чехия обозначила готовность конкурировать с любыми соперниками, даже со сборными уровня Канады, которая в настоящий момент играет не лучшим образом.
Ставка: Чехия победит с форой +2.5 за 1.80.
Прогноз: В очной встрече схлестнутся команды с надежной обороной, ввиду чего матч может завершиться весьма скромно в контексте результативности.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.12.