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    Чехия способна главную на сенсацию четвертьфинала?

    Чехия — Канада. Ставка (к. 1.80) и прогноз на хоккейный матч Молодежного чемпионата мира 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Канада
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    Сборная Канады
    В матче плей-офф Молодежного чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет с Канадой. Встреча пройдет в «Канадиен Тайр Центре» 3 января. Начало запланировано на 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Канада, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. МЧМ-2025. Плей-офф 03 Января 2025 года

    Чехия U20

  • Прага
    •  Чехия U20 03:30 Канада U20

    Канада U20

  • Оттава
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    Чехия

    Путь к плей-офф: В 4-х матчах сборная Чехии заработала 9 очков и прописалась на 2-м месте в таблице. За этот период команда забросила 25 шайб при 9 пропущенных.

    Последние матчи: Чемпионат мира сборная Чехии начала с ярких побед над Швейцарией — 5:1 и Казахстаном — 14:2, после чего провела вполне будничную, но успешную встречу со Словакией — 4:2. В заключительном матче чехи потерпели поражение от Швеции — 2:4.

    Чехия U20 — Канада U20: коэффициенты букмекеров

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    Не сыграют: В составе сборной Чехии потери отсутствуют.

    Состояние команды: Сборная Чехии провела боевой групповой раунд, навязав шведам конкуренцию. В настоящее время команда нацелена на борьбу за медали.

    Прогнозы и ставки на хоккей

    В рамках начального этапа турнира большинство матчей Чехии сопровождалось хорошей реализацией и довольно надежной обороной. В частности, в своей пятерке чехи пропустили меньше остальных.

    В настоящее время Чехия демонстрирует хороший баланс между линиями и выстраивает грамотную игру, которая позволяет не подстраиваться под соперника, а дает возможность навязать свои условия на льду.

    Канада

    Путь к плей-офф: Канады набрали 7 очков, с которыми оказались лишь на 3-й строчке в таблице. В 4-х матчах «кленовые» забили 10 голов при пропущенных 7.

    Последние матчи: Домашний турнир Канада начала с уверенной победы над Финляндией — 4:0, за которой последовало сенсационное поражение от Латвии — 2:3 Б. В 3-м туре «кленовые» разгромили Германию — 3:0, а в последнем матче крупно уступили США — 1:4.

    Не сыграют: В составе сборной Канады потери отсутствуют.

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    • Состояние команды: Рассматривая результаты сборных первого эшелона, можно сказать, что Канада провела довольно посредственный групповой раунд.

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    Два поражения в 4-х встречах и всего 10 заброшенных шайб делают Канаду едва ли не главным разочарованием начального этапа молодежного форума в Оттаве.

    Если к обороне «кленовых» практически не возникает вопросов, то атакующая игра оставляет желать лучшего. С текущим подходом Канаде будет крайне сложно соперничать за золотые медали.

    Статистика для ставок

    • Только в одном матче из 4 на групповой стадии Чехия пропустила больше 2 голов

    • В 2-х матчах из 4 предыдущих сборная Канады отыграла «на ноль»

    • Ни в одном матче группового этапа Канада не забивала больше 4 голов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 7.40, ничья — в 6.20, а победа Канады — в 1.33.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.72, на тотал меньше 5.5 — за 2.12..

    Прогноз: На групповом этапе Чехия обозначила готовность конкурировать с любыми соперниками, даже со сборными уровня Канады, которая в настоящий момент играет не лучшим образом.

    Ставка: Чехия победит с форой +2.5 за 1.80.

    Прогноз: В очной встрече схлестнутся команды с надежной обороной, ввиду чего матч может завершиться весьма скромно в контексте результативности.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.12.

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    Чехия — Канада: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. Чехия способна главную на сенсацию четвертьфинала?
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