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    «Аталанта» попытается обыграть «Интер», а «Селтик» снова победит

    Экспресс дня 2 января 2025 года. Ставки и прогнозы на футбол

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    Матео Ретеги — нападающий «Аталанты»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи индийской Суперлиги, чемпионата Шотландии и Суперкубка Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Рейнджерс» — «Селтик»

    Футбол. Чемпионат Шотландии

    Встретятся лидеры чемпионата своей страны. «Рейнджерс» после 18-и туров занимает 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства на 14 баллов.

    В прошлом туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» сыграл вничью с «Мотеруэлл» (2:2), а до этого команда проиграла «Сент-Миррену» (1:2). Матчем ранее рейнджеры одоли «Данди» (1:0).

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  • 29/12/2024

    • «Селтик», в свою очередь, занимает 1-е место в таблице с 50-ю очками в активе, имея комфортное отставание от 2-й позиции на 14 баллов. К тому же, команда может увеличить преимущество в баллах.

    Стоит отметить, что «Селтик» за 18 туров пропустил всего 4 (!) гола при 52-х забитых. В прошлом туре команда разгромила «Сент-Джонстон» (4:0), а до этого одолела «Мотеруэлл» с тем же счетом.

    Наш прогноз: Фора «Селтика» 0 в 1-м тайме за 1.60.

    «Мохун Баган» — «Хайдарабад»

    Футбол. Чемпионат Индии

    Хозяева располагаются на 1-м месте в таблице чемпионата с 29-ю очками в активе после 13-и туров. «Мохун Баган» опережает ближайшего преследователя на 2 балла.

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    В последних 5-и встречах команда проиграла только «Гоа» (1:2) и 4 раза победила. За этот период «Мохун Баган» одолел «Пенджаб» (3:1), «Кералу» (3:2), «Норт-Ист» (2:0) и «Ченнай» (1:0).

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    • «Хайдарабад» располагается на предпоследней 12-й позиции в чемпионате с 8-ю очками в активе после 13-и туров. Команда отстает от зоны плей-офф уже на 12 баллов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    К тому же, у «Хайдарабада» продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда проиграла 5 раз и однажды сыграла вничью.

    Наш прогноз: Индивидуальный тотал «Мохун Баган» 2 больше за 1.55.

    «Интер» — «Аталанта»

    Футбол. Суперкубок Италии

    Команды встретятся в полуфинале Суперкубка. «Интер» продолжает борьбу за чемпионство в Серии А, набрав 40 очков за 17 туров и занимая 3-е место в таблице.

    У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд во всех турнирах. «Интер» обыгрывал «Кальяри» (3:0), «Комо» (2:0), «Удинезе» (2:0) и «Лацио» (6:0).

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  • Вчера

    • «Аталанта» проводит удивительный сезон, всерьез претендуя на чемпионство в Серии А. Сейчас команда из Бергамо занимает 1-е место в таблице с 41-м очком в активе.

    «Аталанта» также попытается добиться успеха в Суперкубке Италии, но команде необходимо собрать все силы и дать бой «Интеру». В последнее время «Аталанта» очень редко проигрывает.

    Наш прогноз: Индивидуальный тотал «Аталанты» 1 больше за 1.70.

    Общий коэффициент — 4.22.

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    Экспресс дня 2 января 2025 года: прогноз, ставка (4.22), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Экспресс. «Аталанта» попытается обыграть «Интер», а «Селтик» снова победит
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