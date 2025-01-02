«Рейнджерс» — «Селтик»
Футбол. Чемпионат Шотландии
Встретятся лидеры чемпионата своей страны. «Рейнджерс» после 18-и туров занимает 2-е место в таблице с 36-ю очками в активе, отставая от лидерства на 14 баллов.
В прошлом туре чемпионата Шотландии «Рейнджерс» сыграл вничью с «Мотеруэлл» (2:2), а до этого команда проиграла «Сент-Миррену» (1:2). Матчем ранее рейнджеры одоли «Данди» (1:0).
«Селтик», в свою очередь, занимает 1-е место в таблице с 50-ю очками в активе, имея комфортное отставание от 2-й позиции на 14 баллов. К тому же, команда может увеличить преимущество в баллах.
Стоит отметить, что «Селтик» за 18 туров пропустил всего 4 (!) гола при 52-х забитых. В прошлом туре команда разгромила «Сент-Джонстон» (4:0), а до этого одолела «Мотеруэлл» с тем же счетом.
Наш прогноз: Фора «Селтика» 0 в 1-м тайме за 1.60.
«Мохун Баган» — «Хайдарабад»
Футбол. Чемпионат Индии
Хозяева располагаются на 1-м месте в таблице чемпионата с 29-ю очками в активе после 13-и туров. «Мохун Баган» опережает ближайшего преследователя на 2 балла.
В последних 5-и встречах команда проиграла только «Гоа» (1:2) и 4 раза победила. За этот период «Мохун Баган» одолел «Пенджаб» (3:1), «Кералу» (3:2), «Норт-Ист» (2:0) и «Ченнай» (1:0).
«Хайдарабад» располагается на предпоследней 12-й позиции в чемпионате с 8-ю очками в активе после 13-и туров. Команда отстает от зоны плей-офф уже на 12 баллов.
К тому же, у «Хайдарабада» продолжается серия без побед, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда проиграла 5 раз и однажды сыграла вничью.
Наш прогноз: Индивидуальный тотал «Мохун Баган» 2 больше за 1.55.
«Интер» — «Аталанта»
Футбол. Суперкубок Италии
Команды встретятся в полуфинале Суперкубка. «Интер» продолжает борьбу за чемпионство в Серии А, набрав 40 очков за 17 туров и занимая 3-е место в таблице.
У команды продолжается победная серия, которая насчитывает уже 4 матча подряд во всех турнирах. «Интер» обыгрывал «Кальяри» (3:0), «Комо» (2:0), «Удинезе» (2:0) и «Лацио» (6:0).
«Аталанта» проводит удивительный сезон, всерьез претендуя на чемпионство в Серии А. Сейчас команда из Бергамо занимает 1-е место в таблице с 41-м очком в активе.
«Аталанта» также попытается добиться успеха в Суперкубке Италии, но команде необходимо собрать все силы и дать бой «Интеру». В последнее время «Аталанта» очень редко проигрывает.
Наш прогноз: Индивидуальный тотал «Аталанты» 1 больше за 1.70.
Общий коэффициент — 4.22.