Нью-Йорк Айлендерс
Торонто
«Нью-Йорк Айлендерс»
Турнирное положение: Состояние «Нью-Йорк Айлендерс» можно обозначить словом неопределённость, поэтому текущее 13 место на Востоке для «островитян» сейчас данность.
Последние матчи: За четыре последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл три раза, а продолжение карьеры Руа на посту главного тренера под большим вопросом.
Нью-Йорк Айлендерс — Торонто: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: В начале нового года «Нью-Йорк Айлендерс» не смогут помочь Хольмстрем, Райлли и Варламов. Потери не критические, но очень неприятные.
Общий тонус клуба: Сейчас у «Нью-Йорк Айлендерс» не очень много рычагов управления, чтобы одержать победу над «Торонто».
«Торонто»
Турнирное положение: При всех своих проблемах с хоккеистами «Торонто» умудряется продолжать держаться в тройке лучших на Востоке.
Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» выиграл два раза, причем последний пришелся как раз на победу над «островитянами».
Травмированные игроки: Сложности с травмированными хоккеистами у «Торонто» куда серьезнее. Клубу сейчас не могут помочь Экман-Ларссон, Хаканпаа, Хольмберг, Клингберг и Столарс.
Общий тонус клуба: Есть предположение, что «Айлендерс» попробуют взять убедительный реванш, но у них вряд ли получится это сделать.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк Айлендерс» в четырех последних матчах одержал только одну побед
- В двух из трех последних очных поединках победу праздновал «Нью-Йорк Айлендерс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.56, на гостей — 2.34.
Прогноз: «Островитяне» запросто могут проиграть ещё один матч.
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Даллас — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.78Виннипег — Анахайм: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Игра может затянуться на овертайм.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.34.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.