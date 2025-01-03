В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «UBS Арене» 03 января. Начало встречи — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк Айлендерс»

Турнирное положение: Состояние «Нью-Йорк Айлендерс» можно обозначить словом неопределённость, поэтому текущее 13 место на Востоке для «островитян» сейчас данность.

Последние матчи: За четыре последних матча «Нью-Йорк Айлендерс» проиграл три раза, а продолжение карьеры Руа на посту главного тренера под большим вопросом.

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Травмированные игроки: В начале нового года «Нью-Йорк Айлендерс» не смогут помочь Хольмстрем, Райлли и Варламов. Потери не критические, но очень неприятные.

Общий тонус клуба: Сейчас у «Нью-Йорк Айлендерс» не очень много рычагов управления, чтобы одержать победу над «Торонто».

«Торонто»

Турнирное положение: При всех своих проблемах с хоккеистами «Торонто» умудряется продолжать держаться в тройке лучших на Востоке.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В трех последних поединках «Торонто» выиграл два раза, причем последний пришелся как раз на победу над «островитянами».

Травмированные игроки: Сложности с травмированными хоккеистами у «Торонто» куда серьезнее. Клубу сейчас не могут помочь Экман-Ларссон, Хаканпаа, Хольмберг, Клингберг и Столарс.

Общий тонус клуба: Есть предположение, что «Айлендерс» попробуют взять убедительный реванш, но у них вряд ли получится это сделать.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк Айлендерс» в четырех последних матчах одержал только одну побед

В двух из трех последних очных поединках победу праздновал «Нью-Йорк Айлендерс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.56, на гостей — 2.34.

Прогноз: «Островитяне» запросто могут проиграть ещё один матч.

Альтернативный прогноз: Игра может затянуться на овертайм.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.34.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.