Даллас
Оттава
«Даллас»
Турнирное положение: Общее состояние «Далласа» далеко от идеального, но техасский клуб продолжает оставаться на седьмой строчке Запада.
Последние матчи: В четырех последних играх «Даллас» победил один раз, но соперники были не из самых серьезных.
Даллас — Оттава: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Руководство «Далласа» может сетовать на травмы Маршмента и Сегина. Техасскому коллективу ближайшее время придется обходиться как-то без них.
Общий тонус клуба: В игре против «Оттавы» также придется очень сильно постараться, чтобы победить.
«Оттава»
Турнирное положение: После отличной серии побед «Оттава» поднялась на восьмую строчку восточной конференции, где продолжает находиться и по сей день.
Последние матчи: Два проигрыша подряд «Оттава» компенсировала победой над «Миннесотой», которая случилась в излюбленном стиле Грина.
Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками есть и у «Оттавы». Вне игры на неопределенный срок выбыли Перрон, Уллмарк и Амадио.
Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что бой «Далласу» точно будет дан, несмотря на то, что игра будет проходить в Техасе.
Статистика для ставок
- «Даллас» выиграл три из последних четырёх матчей
- Два из трех последних очных противостояний «Оттава» проиграла
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.62, на гостей — 3.32.
Прогноз: «Даллас» выглядит явным фаворитом в этом противостоянии.
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Альтернативный прогноз: Ожидается довольно результативная игра
Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.