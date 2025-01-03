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    «Даллас» добьется победы над «сенаторами»?

    «Даллас» — «Оттава». Ставка (к. 1.95), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Оттава»
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    «Даллас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Января 2025 года

    Даллас

  • НХЛ
    •  Даллас 04:00 Оттава

    Оттава

  • НХЛ
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    «Даллас»

    Турнирное положение: Общее состояние «Далласа» далеко от идеального, но техасский клуб продолжает оставаться на седьмой строчке Запада.

    Последние матчи: В четырех последних играх «Даллас» победил один раз, но соперники были не из самых серьезных.

    Даллас — Оттава: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Руководство «Далласа» может сетовать на травмы Маршмента и Сегина. Техасскому коллективу ближайшее время придется обходиться как-то без них.

    Общий тонус клуба: В игре против «Оттавы» также придется очень сильно постараться, чтобы победить.

    «Оттава»

    Турнирное положение: После отличной серии побед «Оттава» поднялась на восьмую строчку восточной конференции, где продолжает находиться и по сей день.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Два проигрыша подряд «Оттава» компенсировала победой над «Миннесотой», которая случилась в излюбленном стиле Грина.

    Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками есть и у «Оттавы». Вне игры на неопределенный срок выбыли Перрон, Уллмарк и Амадио.

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    Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что бой «Далласу» точно будет дан, несмотря на то, что игра будет проходить в Техасе.

    Статистика для ставок

    • «Даллас» выиграл три из последних четырёх матчей

    • Два из трех последних очных противостояний «Оттава» проиграла

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.62, на гостей — 3.32.

    Прогноз: «Даллас» выглядит явным фаворитом в этом противостоянии.

    Альтернативный прогноз: Ожидается довольно результативная игра

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.

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    «Даллас» — «Оттава»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Даллас» добьется победы над «сенаторами»?
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