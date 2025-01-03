В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Оттаву». Игра пройдет на «Американ Эйрлайнс Центре» 03 января. Начало встречи — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Даллас» — «Оттава», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Даллас»

Турнирное положение: Общее состояние «Далласа» далеко от идеального, но техасский клуб продолжает оставаться на седьмой строчке Запада.

Последние матчи: В четырех последних играх «Даллас» победил один раз, но соперники были не из самых серьезных.

Даллас — Оттава: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.824.203.40Бонус€300

Травмированные игроки: Руководство «Далласа» может сетовать на травмы Маршмента и Сегина. Техасскому коллективу ближайшее время придется обходиться как-то без них.

Общий тонус клуба: В игре против «Оттавы» также придется очень сильно постараться, чтобы победить.

«Оттава»

Турнирное положение: После отличной серии побед «Оттава» поднялась на восьмую строчку восточной конференции, где продолжает находиться и по сей день.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Два проигрыша подряд «Оттава» компенсировала победой над «Миннесотой», которая случилась в излюбленном стиле Грина.

Травмированные игроки: Сложности с травмированными игроками есть и у «Оттавы». Вне игры на неопределенный срок выбыли Перрон, Уллмарк и Амадио.

Общий тонус клуба: Можно не сомневаться, что бой «Далласу» точно будет дан, несмотря на то, что игра будет проходить в Техасе.

Статистика для ставок

«Даллас» выиграл три из последних четырёх матчей

Два из трех последних очных противостояний «Оттава» проиграла

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.62, на гостей — 3.32.

Прогноз: «Даллас» выглядит явным фаворитом в этом противостоянии.

Альтернативный прогноз: Ожидается довольно результативная игра

Ставка: П1 с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.86.