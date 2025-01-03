В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 03 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Коламбус»

Турнирное положение: Успехи «Коламбуса» положительно отразились на турнирном положении клуба из Огайо, который поднялся на 11 строчку Востока.

Последние матчи: В шести последних матчах «Коламбус» проиграл всего два раза, а российское трио организовывает большинство голов «жакетов».

Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Коламбуса» продолжаются, поскольку клубу не смогут помочь Чинахов, Гудбрансон и Дженнер.

Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» ожидается с большим нетерпением, поскольку обе команды на подъеме.

«Детройт»

Турнирное положение: Хочется верить, что «Детройт» с Маклелланом сможет выбраться с 14 места восточной конференции, хотя задача не из простых.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В двух последних матчах «Детройт» разобрался с «Вашингтоном» и «Приттсбургом», причем в обеих встречах счет был одинаковый — 4:2.

Травмированные игроки: Новый тренер «Детройта» может радоваться, поскольку клубу могут помочь все хоккеисты.

Общий тонус клуба: В поединке против «Коламбуса» у гостей весьма неплохие шансы, чтобы продлить победную серию до трех побед кряду.

Статистика для ставок

«Коламбус» выиграл четыре последних домашних матча

Три последних очных поединка между этими клубами в Огайо завершились в пользу «Детройта»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.56, на гостей — 2.57.

Прогноз: «Коламбус» не сможет остановить «Детройт».

Альтернативный прогноз: Игра получится крайне результативной.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.57.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.71.