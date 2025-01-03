Коламбус
Детройт
«Коламбус»
Турнирное положение: Успехи «Коламбуса» положительно отразились на турнирном положении клуба из Огайо, который поднялся на 11 строчку Востока.
Последние матчи: В шести последних матчах «Коламбус» проиграл всего два раза, а российское трио организовывает большинство голов «жакетов».
Коламбус — Детройт: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Коламбуса» продолжаются, поскольку клубу не смогут помочь Чинахов, Гудбрансон и Дженнер.
Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» ожидается с большим нетерпением, поскольку обе команды на подъеме.
«Детройт»
Турнирное положение: Хочется верить, что «Детройт» с Маклелланом сможет выбраться с 14 места восточной конференции, хотя задача не из простых.
Последние матчи: В двух последних матчах «Детройт» разобрался с «Вашингтоном» и «Приттсбургом», причем в обеих встречах счет был одинаковый — 4:2.
Травмированные игроки: Новый тренер «Детройта» может радоваться, поскольку клубу могут помочь все хоккеисты.
Общий тонус клуба: В поединке против «Коламбуса» у гостей весьма неплохие шансы, чтобы продлить победную серию до трех побед кряду.
Статистика для ставок
- «Коламбус» выиграл четыре последних домашних матча
- Три последних очных поединка между этими клубами в Огайо завершились в пользу «Детройта»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.56, на гостей — 2.57.
Прогноз: «Коламбус» не сможет остановить «Детройт».
- 2.09Вашингтон — Миннесота: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 1.95Даллас — Оттава: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 1.78Виннипег — Анахайм: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Альтернативный прогноз: Игра получится крайне результативной.
Ставка: П2 с коэффициентом 2.57.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.71.