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    «Коламбус» остановит «Детройт» в Огайо?

    «Коламбус» — «Детройт». Ставка (к. 2.57), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 03 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Коламбус» — «Детройт»
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    «Коламбус»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Коламбус» будет принимать «Детройт». Игра пройдет на «Нэшнуайд Арене» 03 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Коламбус» — «Детройт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Января 2025 года

    Коламбус

  • НХЛ
    •  Коламбус 03:00 Детройт

    Детройт

  • НХЛ
    •

    «Коламбус»

    Турнирное положение: Успехи «Коламбуса» положительно отразились на турнирном положении клуба из Огайо, который поднялся на 11 строчку Востока.

    Последние матчи: В шести последних матчах «Коламбус» проиграл всего два раза, а российское трио организовывает большинство голов «жакетов».

    Коламбус — Детройт: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Проблемы с травмированными игроками у «Коламбуса» продолжаются, поскольку клубу не смогут помочь Чинахов, Гудбрансон и Дженнер.

    Общий тонус клуба: Встреча против «Детройта» ожидается с большим нетерпением, поскольку обе команды на подъеме.

    «Детройт»

    Турнирное положение: Хочется верить, что «Детройт» с Маклелланом сможет выбраться с 14 места восточной конференции, хотя задача не из простых.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В двух последних матчах «Детройт» разобрался с «Вашингтоном» и «Приттсбургом», причем в обеих встречах счет был одинаковый — 4:2.

    Травмированные игроки: Новый тренер «Детройта» может радоваться, поскольку клубу могут помочь все хоккеисты.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Коламбуса» у гостей весьма неплохие шансы, чтобы продлить победную серию до трех побед кряду.

    Статистика для ставок

    • «Коламбус» выиграл четыре последних домашних матча

    • Три последних очных поединка между этими клубами в Огайо завершились в пользу «Детройта»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.37, на ничью — 4.56, на гостей — 2.57.

    Прогноз: «Коламбус» не сможет остановить «Детройт».

    Альтернативный прогноз: Игра получится крайне результативной.

    Ставка: П2 с коэффициентом 2.57.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.71.

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    «Коламбус» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Коламбус» остановит «Детройт» в Огайо?
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