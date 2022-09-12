Кечинов: «Спартак» психологически не отошел после поражения от «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака»высказался об итогах матча девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

«Было видно, что "Спартак" психологически не отошел от поражения петербургскому "Зениту". У команды много травмированных игроков основного состава, это тоже сыграло свою роль. Но в первую очередь не было той уверенности, которая была до "Зенита".

Чтобы вернуть это, надо побеждать так, как это было до встречи с питерцами: в обороне был порядок, впереди играли хорошо, зрелищно и результативно. Сегодня тоже забили два гола, впереди еще более-менее, а в защите все было плохо», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

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В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».