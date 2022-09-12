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    Кечинов: «Спартак» психологически не отошел после поражения от «Зенита»

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    Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об итогах матча девятого тура РПЛ против «Ростова» (2:4).

    Валерий Кечинов
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    Валерий Кечинов

    «Было видно, что "Спартак" психологически не отошел от поражения петербургскому "Зениту". У команды много травмированных игроков основного состава, это тоже сыграло свою роль. Но в первую очередь не было той уверенности, которая была до "Зенита".

    Чтобы вернуть это, надо побеждать так, как это было до встречи с питерцами: в обороне был порядок, впереди играли хорошо, зрелищно и результативно. Сегодня тоже забили два гола, впереди еще более-менее, а в защите все было плохо», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

    «Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».

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