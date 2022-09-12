Губерниев: Карпин прекрасно знал, как обыгрывать «Спартак»

Комментаторподвел итоги матча 9-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (4:2).

«Ну, с одним Промесом "Спартаку" дальше будет очень тяжело. Как я и говорил после матча с "Зенитом", в поединках с прямыми конкурентами "Спартак" будет терять очки! Запаса там нет никакого!

По игрокам — весьма средняя команда. Мозес вернется нескоро. Зиньковский пораньше. Но он пока даже в старт не попадает. А сегодня Карпин прекрасно знал, как обыгрывать "Спартак". Тем более, такой!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

«Ростов» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел второе поражение подряд и откатился на пятую строчку (16 очков).

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре красно-белые на своем поле примут «Локомотив», игра состоится 18 сентября. «Ростов» днем ранее сыграет дома против «Крыльев Советов».