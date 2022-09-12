Робертсон не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы

Защитник Эндине сможет помочь команде в ближайших матчах. У него диагностировано повреждение колена, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер красных Юрген Клопп отметил, что травма не носит серьезного характера, но пока Робертсон не сможет играть.

«Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча — на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против "Аякса".

Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов», — сказал Клопп.

Сейчас у «Ливерпуля» травмированы еще семь игроков: Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Энди Робертсон.

В ближайшем матче «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Аяксом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.