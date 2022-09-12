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    Робертсон не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы

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    Защитник Энди Робертсон не сможет помочь команде в ближайших матчах. У него диагностировано повреждение колена, сообщает официальный сайт клуба.

    Энди Робертсон
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    Энди Робертсон

    Главный тренер красных Юрген Клопп отметил, что травма не носит серьезного характера, но пока Робертсон не сможет играть.

    «Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча — на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.

    Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против "Аякса".

    Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов», — сказал Клопп.

    Сейчас у «Ливерпуля» травмированы еще семь игроков: Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Энди Робертсон.

    В ближайшем матче «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Аяксом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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