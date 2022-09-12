Робертсон не поможет «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы

Главный тренер красных Юрген Клопп отметил, что травма не носит серьезного характера, но пока Робертсон не сможет играть.
«Роббо не готов на сто процентов. Он почувствовал что-то в самом конце матча — на 93-й или какой-то такой минуте. На следующий день он понял, что что-то не так. Но да, я бы сказал, что он вернется как минимум после паузы на матчи сборных.
Кертис не готов играть. Фабиу тренировался вчера, он сможет выйти на поле против "Аякса".
Не думаю, что Наби Кейта поедет в сборную. Ожидается, что он вернется где-то в октябре. У Окслейд-Чемберлена схожая ситуация. Поэтому этих парней нет в составе на матчи Лиги чемпионов», — сказал Клопп.
Сейчас у «Ливерпуля» травмированы еще семь игроков: Джордан Хендерсон, Ибраима Конате, Кертис Джонс, Алекс Окслейд-Чемберлен, Куивин Келлехер, Кэлвин Рэмзи, Наби Кейта и Энди Робертсон.
В ближайшем матче «Ливерпуль» на своем поле сыграет с «Аяксом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.