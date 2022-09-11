ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ирвинг Лосано и Хесус ГальярдоВ ожидании ЧМ-2022. Бестрофейный рекорд Мексики
  • 21:49
    • Дубль Полоза помог «Ростову» обыграть «Спартак»
  • 19:26
    • «Зенит» разнес «Оренбург», у Вендела хет-трик
  • 23:25
    • Тухель: Я опустошен тем, что мое время в «Челси» подошло к концу.
  • 23:12
    • Крейчикова и Синякова выиграли парный турнир US Open, собрав карьерный Золотой шлем
  • 19:13
    • «Атлетик» в гостях разгромил «Эльче»
    Все новости спорта

    Малком: Очень хотелось забить сегодня, отличиться перед родными болельщиками

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Оренбург
    Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал разгромную победу команды в матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга» (8:0).

    Малком
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Малком

    «Я рад тому, как наша команда провела игру. Если я что-то говорю — всегда потом делаю! Очень хотелось забить сегодня, отличиться дважды перед родными болельщиками — счастлив, что мне это удалось, и я помог команде, добавив к дублю еще и голевую передачу.

    В детстве я только и делал, что штамповал такие мячи! Круто, что удалось немного напомнить самому себе о тех прежних временах в юношеских командах "Коринтианса".

    Повторюсь, у меня самые положительные эмоции от результата и нашей игры — с первых же минут мы высоко прессинговали, полностью заслужили победу.

    Здорово показали себя все, кто был сегодня на поле. Надо продолжать в том же духе — в среду нас ждет сложная игра.

    Удар "ножницами"? В тот момент, когда я увидел, что мяч у Кучо. На тренировках мы иногда разыгрываем эту комбинацию — если мяч у Барриоса, то я врываюсь в свободное пространство, и он всегда делает на меня идеальную передачу. Сегодня все так и произошло: его потрясающий пас завершился моим отменным и красивым голом.

    Для начала, мы все оставили подписи на мяче, который Вендел по традиции забрал с поля домой, а потом он начал принимать поздравления.

    Ведь полузащитнику в футболе очень непросто забить три мяча. Он всегда приносит команде огромную пользу, играет ключевую роль в наших контратаках. Этот сезон Вендел проводит просто блестяще, как и в прошлом году.

    Надеюсь, что он продолжит радовать всех своей игрой, и что я, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев и Кассьерра забьем еще много голов после его передач и благодаря его участию в атаках», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Еще один топ-матч запишет в свой актив «Северсталь»?
  • «Северсталь» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Стрик «Салавата» дорастет до трех побед?
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Балтика» заберет 3 очка но пропустит в свои ворота
  • «Балтика» — «Динамо Махачкала». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Завтра в 22:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Балтика — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бешикташ — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Чеджу Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Сеул — Канвон
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры