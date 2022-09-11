Малком: Очень хотелось забить сегодня, отличиться перед родными болельщиками

Нападающийпрокомментировал разгромную победу команды в матче 9-го тура РПЛ против(8:0).

«Я рад тому, как наша команда провела игру. Если я что-то говорю — всегда потом делаю! Очень хотелось забить сегодня, отличиться дважды перед родными болельщиками — счастлив, что мне это удалось, и я помог команде, добавив к дублю еще и голевую передачу.

В детстве я только и делал, что штамповал такие мячи! Круто, что удалось немного напомнить самому себе о тех прежних временах в юношеских командах "Коринтианса".

Повторюсь, у меня самые положительные эмоции от результата и нашей игры — с первых же минут мы высоко прессинговали, полностью заслужили победу.

Здорово показали себя все, кто был сегодня на поле. Надо продолжать в том же духе — в среду нас ждет сложная игра.

Удар "ножницами"? В тот момент, когда я увидел, что мяч у Кучо. На тренировках мы иногда разыгрываем эту комбинацию — если мяч у Барриоса, то я врываюсь в свободное пространство, и он всегда делает на меня идеальную передачу. Сегодня все так и произошло: его потрясающий пас завершился моим отменным и красивым голом.

Для начала, мы все оставили подписи на мяче, который Вендел по традиции забрал с поля домой, а потом он начал принимать поздравления.

Ведь полузащитнику в футболе очень непросто забить три мяча. Он всегда приносит команде огромную пользу, играет ключевую роль в наших контратаках. Этот сезон Вендел проводит просто блестяще, как и в прошлом году.

Надеюсь, что он продолжит радовать всех своей игрой, и что я, Клаудиньо, Мостовой, Сергеев и Кассьерра забьем еще много голов после его передач и благодаря его участию в атаках», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».