«Эльче» — «Атлетик»: счет 1:4, обзор голов

забил 4 мячаи выиграл со счетом 4:1 в матче 5 тура чемпионата Испании.

Гости открыли счет благодаря автоголу Николаса Меркау. Охиан Санчет, Нико Уильямс и Алехандро Беренгер довели дело до разгрома еще в первом тайме.

Нападающий хозяев Эсекиель Понсе забил гол престижа во второй половине. Матч так и закончился со счетом 4:1.

Футбол. Испания. Примера Эльче — Атлетик 0:4 Голы: 0:1 Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau (автогол) (9'), 0:2 Ойан Сансет (пенальти) (14'), 0:3 Nicholas Williams (22'), 0:4 Алехандро Беренгер (44'), 1:4 Эсекьель Понсе (59') Эльче: Edgar Badía, Поль Лирола (Хосан, 66'), Энсо Роко (Джон Нванкво, 46'), Педро Бигас, Nicolas Ezequiel Fernandez Mercau, Кина, Омар Маскарель (Эсекьель Понсе, 38'), Херард Гумбау, Алекс Кольядо (Фидель Чавес, 46'), Лукас Бое, Пере Милья Атлетик: Иньяки Уильямс, Алехандро Беренгер, Икер Муньяин, Nicholas Williams (Ойер Саррага, 64'), Дани Гарсия, Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 64'), Иньиго Лекуэ, Иньиго Мартинес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос Арана, Унай Симон Предупреждения: Омар Маскарель (30'), Энсо Роко (44'), Francisco Rodriguez (57')

«Атлетик» одержал третью победу в сезоне и вышел на 4 место в таблице Примеры.