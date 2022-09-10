Матч «Кадиса» и «Барселоны» прервали из-за болельщика, потерявшего сознание

Матч 5-го тура чемпионата Испании междуостановили на 83-й минуте.

Главный арбитр встречи Карлос Дель Серро принял такое решение из-за того, что пожилой зритель на трибунах потерял сознание, в результате чего ему потребовалась экстренная помощь. Ситуация настолько критична, что пришлось использовать дефибриллятор.

Об этом просигнализировал вратарь «Кадиса» Херемиас Ледесма, который совершил рывок к боковой линии, чтобы передать коробку с медицинским оборудованием на трибуны.

Арбитр отправил «Кадис» и «Барселону» в подтрибунное помещение. Пока неясно, будут ли команды доигрывать матч.

На момент остановки встречи «Барселона» вела в счете — 2:0.