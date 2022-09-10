ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Оливье Жиру«Сампдория» — «Милан». Онлайн
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 21:42
    • Матч «Кадиса» и «Барселоны» прервали из-за болельщика, потерявшего сознание
  • 19:35
    • ЦСКА разгромил «Краснодар» и догнал «Зенит» в таблице РПЛ
  • 20:58
    • «Интер» вырвал победу у «Торино» благодаря голу Брозовича
  • 20:04
    • Неймар принес ПСЖ победу над «Брестом»
    Все новости спорта

    Матч «Кадиса» и «Барселоны» прервали из-за болельщика, потерявшего сознание

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Кадис Болельщики Происшествия Между тем
    Матч 5-го тура чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» остановили на 83-й минуте.

    Херемиас Ледесма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Херемиас Ледесма

    Главный арбитр встречи Карлос Дель Серро принял такое решение из-за того, что пожилой зритель на трибунах потерял сознание, в результате чего ему потребовалась экстренная помощь. Ситуация настолько критична, что пришлось использовать дефибриллятор.

    Об этом просигнализировал вратарь «Кадиса» Херемиас Ледесма, который совершил рывок к боковой линии, чтобы передать коробку с медицинским оборудованием на трибуны.

    Арбитр отправил «Кадис» и «Барселону» в подтрибунное помещение. Пока неясно, будут ли команды доигрывать матч.

    На момент остановки встречи «Барселона» вела в счете — 2:0.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится последний поединок в UFC для Нейта Диаса?
  • Чимаев — Диас. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Победа без разгрома?
  • «Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • Заруба между «Локо» и ЦСКА подвезет много голов?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Завтра в 07:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  4.34
  • Прогноз на матч Тальерес Кордоба — Дефенса и Хустисия
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гояс — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры