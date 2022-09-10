ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Грэм ПоттерПан или пропал. Поттеру потребуется поддержка со стороны новых владельцев «Челси»
  • 23:58
    • «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»
  • 22:19
    • «Барселона» разгромила «Кадис» в прерванном матче
  • 21:47
    • Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в Грозном
  • 19:35
    • ЦСКА разгромил «Краснодар» и догнал «Зенит» в таблице РПЛ
  • 00:11
    • Гол Жиго принес «Марселю» победу над «Лиллем»
    Все новости спорта

    «Атлетико» в Мадриде разгромил «Сельту»

    «Атлетико» — «Сельта»: счет матча 4:1, обзор голов

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Сельта
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Сельтой» (4:1) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 9-й минуте. После долго владения «Атлетико» перевёл мяч на правый фланг, где де Пауль сделал передачу в штрафную, а Анхель Корреа мощным ударом в ближнюю «девятку» поразил ворота.

    На 50-й минуте Карраско слева сделал передачу в штрафную «Сельты» на Коке, тот покатил назад, и Родриго Де Пауль с левого угла штрафной пробил. Футбольный снаряд задел Нуньеса и юркнул в ворота.

    Счет стал крупным на 66-й минуте. Янник Феррейра-Карраско слева ворвался в штрафную гостей , обыграл защитника и мощно пробил в ближний угол.

    «Сельта» отыграла один мяч на 72-й минуте. Галисийцы провели атаку вторым темпом. Аспас сделал пас в правую зону штрафной, где потерли Габриэля Вейгу. Молодой форвард точно пробил в ближний угол.

    А на 82-й минуте Кунья получил мяч на своей половине, рванул по правому краю к штрафной, прокинул мяч мимо Уная Нуньеса, оббежал его с другой стороны и скорее простреливал, чем бил. Однако мяч попал в ногу всё тому же Нуньесу и закатился в ворота.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Сельта 4:1
    Голы: 1:0 Анхель Корреа (9'), 2:0 Родриго Де Пауль (50'), 3:0 Янник Карраско (66'), 3:1 Габриэль Вейга (71'), 4:1 Унай Нуньес (автогол) (83') Атлетико: Иво Грбич, Аксель Витсель, Марио Эрмосо, Рейнилду Мандава, Науэль Молина, Родриго Де Пауль (Матеус Кунья, 76'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Коке, 46'), Янник Карраско (Сауль Ньигес, 85'), Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 63'), Альваро Мората (Антуан Гризманн, 63') Сельта: Jorgen Strand Larsen, Яго Аспас, Франко Серви, Франсиско Пейнадо, Ренато Тапиа (Аугусто Солари, 64'), Карлес Перес (Габриэль Вейга, 52'), Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Уго Мальо, Агустин Маркесин Предупреждения: Марио Эрмосо (16'), Унай Нуньес (21'), Коке (57')

    В этом матче из-за повреждения не смог принять участие голкипер «Атлетико» Ян Облак. Он пропустил матч ла лиги впервые с концовки сезона-2018/19.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сельта» с 7 очками располагается на 11-й строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Ростов» и в этот раз?
  • «Ростов» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Чем закончится последний поединок в UFC для Нейта Диаса?
  • Чимаев — Диас. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Заруба между «Локо» и ЦСКА подвезет много голов?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.89
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чимаев — Диас
  • Бокс
  • Сегодня в 07:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.50
  • Прогноз на матч Ювентус — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ворскла — Александрия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры