«Атлетико» — «Сельта»: счет матча 4:1, обзор голов

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. После долго владения «Атлетико» перевёл мяч на правый фланг, где де Пауль сделал передачу в штрафную, а Анхель Корреа мощным ударом в ближнюю «девятку» поразил ворота.
На 50-й минуте Карраско слева сделал передачу в штрафную «Сельты» на Коке, тот покатил назад, и Родриго Де Пауль с левого угла штрафной пробил. Футбольный снаряд задел Нуньеса и юркнул в ворота.
Счет стал крупным на 66-й минуте. Янник Феррейра-Карраско слева ворвался в штрафную гостей , обыграл защитника и мощно пробил в ближний угол.
«Сельта» отыграла один мяч на 72-й минуте. Галисийцы провели атаку вторым темпом. Аспас сделал пас в правую зону штрафной, где потерли Габриэля Вейгу. Молодой форвард точно пробил в ближний угол.
А на 82-й минуте Кунья получил мяч на своей половине, рванул по правому краю к штрафной, прокинул мяч мимо Уная Нуньеса, оббежал его с другой стороны и скорее простреливал, чем бил. Однако мяч попал в ногу всё тому же Нуньесу и закатился в ворота.
В этом матче из-за повреждения не смог принять участие голкипер «Атлетико» Ян Облак. Он пропустил матч ла лиги впервые с концовки сезона-2018/19.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Атлетико» набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сельта» с 7 очками располагается на 11-й строчке.