«Атлетико» — «Сельта»: счет матча 4:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(4:1) в матче 5-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче был открыт на 9-й минуте. После долго владения «Атлетико» перевёл мяч на правый фланг, где де Пауль сделал передачу в штрафную, а Анхель Корреа мощным ударом в ближнюю «девятку» поразил ворота.

На 50-й минуте Карраско слева сделал передачу в штрафную «Сельты» на Коке, тот покатил назад, и Родриго Де Пауль с левого угла штрафной пробил. Футбольный снаряд задел Нуньеса и юркнул в ворота.

Счет стал крупным на 66-й минуте. Янник Феррейра-Карраско слева ворвался в штрафную гостей , обыграл защитника и мощно пробил в ближний угол.

«Сельта» отыграла один мяч на 72-й минуте. Галисийцы провели атаку вторым темпом. Аспас сделал пас в правую зону штрафной, где потерли Габриэля Вейгу. Молодой форвард точно пробил в ближний угол.

А на 82-й минуте Кунья получил мяч на своей половине, рванул по правому краю к штрафной, прокинул мяч мимо Уная Нуньеса, оббежал его с другой стороны и скорее простреливал, чем бил. Однако мяч попал в ногу всё тому же Нуньесу и закатился в ворота.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Сельта 4:1 Голы: 1:0 Анхель Корреа (9'), 2:0 Родриго Де Пауль (50'), 3:0 Янник Карраско (66'), 3:1 Габриэль Вейга (71'), 4:1 Унай Нуньес (автогол) (83') Атлетико: Иво Грбич, Аксель Витсель, Марио Эрмосо, Рейнилду Мандава, Науэль Молина, Родриго Де Пауль (Матеус Кунья, 76'), Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар (Коке, 46'), Янник Карраско (Сауль Ньигес, 85'), Анхель Корреа (Жоау Фелиш, 63'), Альваро Мората (Антуан Гризманн, 63') Сельта: Jorgen Strand Larsen, Яго Аспас, Франко Серви, Франсиско Пейнадо, Ренато Тапиа (Аугусто Солари, 64'), Карлес Перес (Габриэль Вейга, 52'), Хавьер Галан, Унай Нуньес, Джозеф Айду, Уго Мальо, Агустин Маркесин Предупреждения: Марио Эрмосо (16'), Унай Нуньес (21'), Коке (57')

В этом матче из-за повреждения не смог принять участие голкипер «Атлетико» Ян Облак. Он пропустил матч ла лиги впервые с концовки сезона-2018/19.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Атлетико» набрал 10 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Сельта» с 7 очками располагается на 11-й строчке.