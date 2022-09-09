Ван Нистелрой высказался о ничьей с «Буде-Глимтом»

Главный тренер «ПСВ»прокомментировал итог матча первого тура группового турнира Лиги Европы против «Буде-Глимта» (1:1).

«Мы стремились к победе, но в конце концов мы были счастливы, что Бенитес сделал два отличных сейва, чтобы спасти игру. Тем не менее, обидно, что мы набрали только одно очко.

Игроки следовали моим инструкциям, но в конце концов речь идет о деталях. Ребята отдали все. У нас была хороший период в 20 минут, когда мы забили. Я надеялся, что мы сможем оттолкнуться от этого, но этого не произошло», — цитирует ван Нистелроя официальный сайт УЕФА.

В следующем матче «ПСВ» 15 сентября встретится с «Арсеналом», «Буде-Глимт» в этот же день сыграет с «Цюрихом».