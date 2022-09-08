В 19:45 08.09.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе D Лиги Европы.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мальмё» — «Брага». Коэффициент ставки — 2.75 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Брага»).

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