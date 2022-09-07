Карпин: Сыграть с Киргизией и Ираном — это уже успех для сборной России

Главный тренер сборной Россиивысказался о предстоящих товарищеских матчах с

Сборная России встретится с Киргизией 24 сентября в Бишкеке. Игра с Ираном состоится в ноябре.

«Давайте будем честны. Все понимают, какая сейчас обстановка. Что есть, то есть.

То, что мы можем сыграть с Киргизией и Ираном, уже успех. Сейчас не до выбора. Иран — участник чемпионата мира, сильная по рейтингу команда.

Есть вопросы по поводу проведения матчей. Сборная Ирана 21 ноября уже играет первый матч на ЧМ. Когда они смогут сыграть с нами — непонятно. Им бы хотелось 15-16 ноября, но у нас стоит тур 13 ноября. Там будут еще игры Кубка России.

Нужно проработать эти вещи. Эти игры нам очень нужны.

С точки зрения клубного тренера я бы хотел предложить два матча Кубка, запланированные на 10-11 ноября, сыграть в конце ноября. И закончить сезон как обычно, в конце ноября. Тогда отпуск у футболистов был бы меньше, что правильно. Давать 60 дней отпуска не совсем правильно. Если закончить сезон в конце ноября и начале декабря, то футболисты спокойно бы ушли на 35-40 дней в отпуск. Это было бы правильное решение с моей точки зрения», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в ноябре сборная Россия может сыграть с Боснией и Герцеговиной.