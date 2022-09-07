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    Карпин назвал расширенный состав сборной России на матч с Киргизией

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    Главный тренер сборной России Валерий Карин назвал расширенный состав на сентябрьский сбор, сообщает пресс-служба национальной команды.

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    Ранее стало известно, что 24 сентября национальная команда проведет товарищеский матч с Киргизией.

    Вратари: Антон Шунин («Динамо», Москва), Михаил Кержаков («Зенит», Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов», Самара);

    защитники: Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Данил Круговой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия (оба — «Спартак», Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва), Сергей Бородин («Краснодар»), Юрий Журавлев («Ахмат», Грозный), Артём Макарчук («Сочи»);

    полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас (оба — «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев, Андрей Мостовой (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — "Крылья Советов", Самара), Даниил Фомин, Вячеслав Грулёв, Арсен Захарян (все — "Динамо", Москва), Роман Зобнин (»Спартак«, Москва);

    нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко (»Ростов«, Ростов-на-Дону), Александр Соболев (»Спартак«, Москва), Константин Тюкавин (»Динамо«, Москва).

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