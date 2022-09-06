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    Тренер «Копенгагена»: Хотим остаться в еврокубках после Нового года

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    Главный тренер «Копенгагена» Йесс Торуп высказал мнение о гостевом матче с дортмундской «Боруссией» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Йесс Торуп
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    Йесс Торуп

    «Хотим остаться в еврокубках после Нового года. Да, многие думают, что нам будет тяжело добывать очки, но, как я уже говорил, мы знаем, против кого играем в этой группе.

    Сейчас ситуация не пан или пропал. У нас шесть игр, и в каждой мы будем стараться цепляться за очки», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Матч «Боруссия» — «Копенгаген» состоится во вторник, 6 сентября. Начало встречи — 19:45 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь.

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