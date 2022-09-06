Тренер «Копенгагена»: Хотим остаться в еврокубках после Нового года

Главный тренервысказал мнение о гостевом матче с дортмундскойв 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Хотим остаться в еврокубках после Нового года. Да, многие думают, что нам будет тяжело добывать очки, но, как я уже говорил, мы знаем, против кого играем в этой группе.

Сейчас ситуация не пан или пропал. У нас шесть игр, и в каждой мы будем стараться цепляться за очки», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Матч «Боруссия» — «Копенгаген» состоится во вторник, 6 сентября. Начало встречи — 19:45 по мск. С прогнозом на данный поединок можно ознакомиться здесь.