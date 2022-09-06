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    Низовой матч и победа «Боруссии»?

    «Боруссия» Д — «Копенгаген». Ставка (к. 2.44) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Копенгаген»
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    Марко Ройс
    6 сентября в Дортмунде «Боруссия» примет «Копенгаген» в рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 19:45 по мск. «Боруссия» Д — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 06 Сентября 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 19:45 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Боруссия» Дортмунд

    «Шмели» проведут шестой матч в этом сезоне. Ранее они сыграли 5 поединков в Бундеслиге, набрав 4 победы и одно поражение.

    После неудачи в игре с «Вердером» (2:3), подопечные Эдина Терзича выиграли у «Герты» (1:0) и «Хоффенхайма» (1:0).

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Копенгаген

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.60
  • 2
  • 8.00
  • Ставка
    •

    Перед игрой с «Копенгагеном» «Боруссия» имеет неплохую домашнюю серию, в которой у нее 3 победы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне дортмундцы дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где они проиграли «Рейнджерс».

    «Копенгаген»

    Датчане прошли в групповой этап через квалификацию, в финале которой они одолели «Трабзонспор» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

    Последний матч «Копенгаген» провел 2 сентября. Он обыграл «Силькеборг» (1:0). Благодаря этому результату команда прервала серию из поражения и ничьи.

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    • В прошлом сезоне «Копенгаген» дошел до 1/8 финала Лиги конференций, где не смог пройти ПСВ, уступив 4:8 по сумме двух встреч.

    Только один из четырех матчей на выезде у «Копенгагена» закончился его победой. В квалификации с «Трабзонспором» датчане сыграли нулевую ничью.

    Прогноз и ставка

    Победу «Боруссии» букмекеры предлагают за 1.35. На победу «Копенгагена» можно поставить за 8.00.

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    «Шмели» должны справиться с соперником, который явно слабее. Гостям усложнит жизнь выездной характер игры. Ну и тот факт, что «Боруссия» сейчас действительно в хорошей форме, также говорит в ее пользу.

    Первый вариант ставки — обе забьют (нет) и победа «Боруссии», так как она выиграла 3 матча из 4 всухую.

    При этом чаще всего дортмундцы побеждали при низовом тотале. Здесь вполне можно выбрать тотал меньше 3.5 за 1.79.

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    «Боруссия» Д — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 06.09.2022. Прогнозы на футбол. Низовой матч и победа «Боруссии»?
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