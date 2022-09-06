6 сентября в Дортмунде «Боруссия» примет «Копенгаген» в рамках 1 тура группового этапа Лиги чемпионов. Начало в 19:45 по мск. «Боруссия» Д — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

«Шмели» проведут шестой матч в этом сезоне. Ранее они сыграли 5 поединков в Бундеслиге, набрав 4 победы и одно поражение.

После неудачи в игре с «Вердером» (2:3), подопечные Эдина Терзича выиграли у «Герты» (1:0) и «Хоффенхайма» (1:0).

Коэффициенты матча Боруссия Д — Копенгаген 1 1.33 X 5.60 2 8.00 Ставка

Перед игрой с «Копенгагеном» «Боруссия» имеет неплохую домашнюю серию, в которой у нее 3 победы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В прошлом сезоне дортмундцы дошли до 1/16 финала Лиги Европы, где они проиграли «Рейнджерс».

«Копенгаген»

Датчане прошли в групповой этап через квалификацию, в финале которой они одолели «Трабзонспор» по сумме двух матчей со счетом 2:1.

Последний матч «Копенгаген» провел 2 сентября. Он обыграл «Силькеборг» (1:0). Благодаря этому результату команда прервала серию из поражения и ничьи.

В прошлом сезоне «Копенгаген» дошел до 1/8 финала Лиги конференций, где не смог пройти ПСВ, уступив 4:8 по сумме двух встреч.

Только один из четырех матчей на выезде у «Копенгагена» закончился его победой. В квалификации с «Трабзонспором» датчане сыграли нулевую ничью.

Прогноз и ставка

Победу «Боруссии» букмекеры предлагают за 1.35. На победу «Копенгагена» можно поставить за 8.00.

«Шмели» должны справиться с соперником, который явно слабее. Гостям усложнит жизнь выездной характер игры. Ну и тот факт, что «Боруссия» сейчас действительно в хорошей форме, также говорит в ее пользу.

Первый вариант ставки — обе забьют (нет) и победа «Боруссии», так как она выиграла 3 матча из 4 всухую.

При этом чаще всего дортмундцы побеждали при низовом тотале. Здесь вполне можно выбрать тотал меньше 3.5 за 1.79.