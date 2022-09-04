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    Осинькин: В плане качества, ЦСКА — это одна из лучших команд РПЛ

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).

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    «Первый тайм получился достаточно хорошим. Мы играли быстро, интенсивно. Мы понимали, что соперник — очень качественная команда.

    Можно сказать, что в плане качества, ЦСКА — это одна из лучших команд чемпионата. К тому же, они прогрессируют.

    Еще раз говорю, что первый тайм получился хорошим с нашей стороны. Мы играли быстро, не давали сопернику развивать атаку так, как он планировал. Хотя, конечно, класс футболистов такой, что всегда можно что-то ожидать.

    Во втором тайме мы начали удерживать счет, стало не хватать сил. Мы должны были контролировать игру, терпеть, не хватило сил, мастерства, все вместе, чтобы довести игру до хотя бы ничьей.

    Будем работать, будем отталкиваться от того, что было в первом тайме. Позитивные моменты есть», — приводит слова тренера пресс-служба клуба.

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