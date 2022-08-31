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    Сампдория — Лацио. Смотреть онлайн в прямом эфире

    31.08.2022 в 19:30 начнется матч в итальянской Серии А Сампдория — Лацио

    Футбол Серия A Сампдория Лацио Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Сампдория и Лацио начнут матч в 19:30 в итальянской Серии А, 31.08.2022.

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    Последний матч между собой: «Лацио» — «Сампдория» 2:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Сампдория»).

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