Зотов: Не смогли реализовать свои моменты, а «Спартак» свой шанс использовал

Защитникподелился впечатлениями после матча 1-го тура «Пути РПЛ» Кубка России против(0:1).

«Тяжелая игра. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты, подходы были. "Спартак" свой шанс реализовал. А мы не смогли отыграться.

У "Крыльев" сегодня была серьезная ротация. Конечно, сказывалось на взаимопонимании. Я совсем недавно пришел в команду. Еще несколько ребят давно не играли в составе. Было тяжело в начале, но потом собрались. Считаю, что мы нормально играли.

Конечно, мне далеко от оптимальных кондиций. 90 минут выдержал. Уровень игры надо повышать. Буду тренироваться, работать, становиться лучше.

У ЦСКА хороший старт. Мы давно не выигрывали дома. Перед своими болельщиками надо реабилитироваться. Поэтому мы настраиваемся только на победу», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.