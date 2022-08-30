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    Зотов: Не смогли реализовать свои моменты, а «Спартак» свой шанс использовал

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    Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями после матча 1-го тура «Пути РПЛ» Кубка России против «Спартака» (0:1).

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    «Тяжелая игра. К сожалению, не смогли реализовать свои моменты, подходы были. "Спартак" свой шанс реализовал. А мы не смогли отыграться.

    У "Крыльев" сегодня была серьезная ротация. Конечно, сказывалось на взаимопонимании. Я совсем недавно пришел в команду. Еще несколько ребят давно не играли в составе. Было тяжело в начале, но потом собрались. Считаю, что мы нормально играли.

    Конечно, мне далеко от оптимальных кондиций. 90 минут выдержал. Уровень игры надо повышать. Буду тренироваться, работать, становиться лучше.

    У ЦСКА хороший старт. Мы давно не выигрывали дома. Перед своими болельщиками надо реабилитироваться. Поэтому мы настраиваемся только на победу», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.

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